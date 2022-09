Peta Kekuatan Kontestan Piala Dunia 2022: Grup H

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Piala Dunia 2022 kurang dari dua bulan lagi. Sejumlah tim kontestan tentunya sudah mulai mengukur peta kekuatan lawan dan berhitung terkait peluang mereka untuk lolos dari fase grup.Piala Dunia 2022 diketahui merupakan turnamen terakhir dengan format 32 tim. Selanjutnya, pada Piala Dunia 2026, pesta sepak bola empat tahunan itu akan diikuti oleh 48 kontestan. Jadi, ini adalah turnamen terakhir di mana setiap negara dibagi dalam delapan grup yang berisikan empat tim. Sebab pada Piala Dunia 2026 nanti, pembagiannya adalah 16 grup yang berisikan masing-masing tiga tim. Dua tim teratas di tiap grup kemudian melaju ke fase knock out yang berisikan 32 tim.Beberapa waktu lalu, FIFA juga sudah melakukan pengundian grup pada Piala Dunia 2022. Dan kini, tentunya para pelatih dari tiap tim pastinya sudah mulai mengukur kekuatan lawan-lawannya dan juga mulai memikirkan strategi untuk bisa lolos ke fase knock out.Lantas, tim-tim mana sajakah yang diprediksi bakal lolos dari fase grup dan bagaimana sepak terjang dan prestasi mereka selama tampil di ajang Piala Dunia? Dalam artikel ini, kita akan mengenal tim-tim yang akan bersaing di tiap grupnya. Mulai dari ranking FIFA, julukan, prestasi terbaik, pemain bintang yang mereka miliki, hingga rekor head to head melawan pesaing di grup masing-masing.Setelah Grup A, Grup B, Grup C, Grup D, Grup E, Grup F dan Grup G, terakhir giliran Grup H yang akan kita bandingkan peta kekuatan tim-timnya. Di Grup H ini, Portugal adalah unggulan utamanya. Cristiano Ronaldo dkk akan berhadapan dengan Ghana, Uruguay dan Korea Selatan.Melihat komposisinya, Portugal jelas akan dijagokan untuk lolos ke babak 16 besar. Secara pengalaman dan materi pemain, skuat Selecao das Quinas lebih unggul ketimbang lawan-lawannya. Akan tetapi, Portugal tak lantas bisa meremehkan Uruguay, Ghana dan Korea Selatan yang siap membuat kejutan di Piala Dunia 2022 ini. Terutama Uruguay yang juga punya sejarah cukup besar di ajang empat tahunan ini.Peta kekuatan kontestan Grup H Piala Dunia 2022:*Ranking FIFA per 25 Agustus 2022PORTUGALRanking FIFA: 9Julukan: Selecao das QuinasKeikutsertaan di Piala Dunia: 8Prestasi terbaik: Peringkat 3 (1966)Pemain Bintang: Cristiano Ronaldo (37) – Penyerang/Manchester UnitedPelatih: Fernando Santos (Portugal)Rekor H2HVs Uruguay: 3x (1 menang, 1 seri, 1 kalah)Vs Ghana: 1x (1 menang)Vs Korea Selatan: 1x (1 kalah)URUGUAYRanking FIFA: 13Julukan: La CelesteKeikutsertaan di Piala Dunia: 14Prestasi terbaik: Juara 2x (1930, 1950)Pemain Bintang: Darwin Nunez (23) – Penyerang/LiverpoolPelatih: Diego Alonso (Uruguay)Rekor H2HVs Portugal: 3x (1 menang, 1 seri, 1 kalah)Vs Ghana: 1x (1 seri)Vs Korea Selatan: 8x (6 menang, 1 seri, 1 kalah)GHANARanking FIFA: 60Julukan: Black StarsKeikutsertaan di Piala Dunia: 4xPrestasi terbaik: Perempat Final (2010)Pemain Bintang: Mohammed Kudus (22) – Gelandang/Ajax AmsterdamPelatih: Otto Addo (Ghana)Rekor H2HVs Portugal: 1x (1 kalah)Vs Uruguay: 1x (1 seri)Vs Korea Selatan: 6x (3 menang, 3 kalah)KOREA SELATANRanking FIFA: 28Julukan: Taeguk WarriorsKeikutsertaan di Piala Dunia: 10xPrestasi terbaik: Peringkat 4 (2002)Pemain Bintang: Son Heung-min (30) – Penyerang/Tottenham HotspurPelatih: Paulo Bento (Portugal)Rekor H2HVs Portugal: 1x (1 menang)Vs Uruguay: 8x (1 menang, 1 seri, 6 kalah)Vs Ghana: 6x (3 menang, 3 seri)Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2022 di Grup H:24 November 2022: Uruguay vs Korea Selatan (Pukul 20:00 WIB)24 November 2022: Portugal vs Ghana (Pukul 23:00 WIB)28 November 2022: Korea Selatan vs Ghana (Pukul 20:00 WIB)29 November 2022: Portugal vs Uruguay (Pukul 02:00 WIB)2 Desember 2022: Korea Selatan vs Portugal (Pukul 22:00 WIB)2 Desember 2022: Ghana vs Uruguay (Pukul 22:00 WIB)