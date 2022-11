Jerman vs Jepang, Netizen Ramai-ramai Unggah Poster Schneider Lawan Tsubasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Timnas Jerman memulai laga perdana Grup E Piala Dunia 2022 melawan Jepang malam ini, Rabu, 23 November 2022. Laga yang digelar di Stadion Internasional Khalifa ini menjadi salah satu pertandingan yang ditunggu.Media sosial Twitter pun ramai membahas pertandingan Der Panzer melawan Blue Samurai . Jerman vs Jepang malam ini menjadi trending topik Twitter.Selain mencuitkan dukungan dan prediksi, netizen mengunggah poster anime Tsubasa. Dalam poster tersebut terdapat gambar Karl Heinz Schneider (timnas Jerman) dan Tsubasa Ozora (timnas Jepang).Seperti diketahui di anime Tsubasa, Schneider merupakan salah satu lawan bebuyutan Tsubasa. Keduanya bertemu bertemu di pertandingan final Junior Youth Tournament.(Poster Tsubasa vs Schneider/Twitter)“Jerman vs Jepang fix rame banget karena Tsubasa sama schneider bakalan bertemu kembali setelah sekian lama,” cuit akun @jar***.“Karl-Heinz Schneider vs Ozora Tsubasa,” tulis netizen lainnya.“Super Big Match. Schneider vs Tsubasa,” cuit @ed***.“Tradisi tiap piala dunia, timnas Jepang selalu dikaitkan dengan Tsubasa : meskipun ada Schneider dan Muller, berjuanglah Tsubasa, pahlawan kita!,” balas @wan****.Hansi Flick akan berusaha mendorong timnya mencetak gol secepat mungkin dan sebaliknya mencegah Jepang berpikir untuk menyerang mereka, apalagi Jepang selalu tampil menekan dalam semangat tinggi.Untuk itu formasi rapat di barisan depan menjadi jaminan Jerman untuk memenuhi keinginan Flick itu. Di sini, posisi tiga gelandang yang mengawal seorang ujung tombak menjadi keniscayaan.Untuk itu, Flick akan memasang dua pemain sayap plus satu gelandang serang guna memasok bola kepada Thomas Mueller yang kemungkinan ditempatkan sebagai ujung tombak tunggal itu. Sedangkan Serge Gnabry dan Leroy Sane menjadi dua penyerang sayap penyokong Thomas Mueller yang akan ditopang oleh gelandang muda Jamal Musiala.Sedangkan Joshua Kimmich dan Leon Goretzka menjadi poros permainan Jerman di lini tengah yang bertugas menghambat manuver Jepang dan sekaligus merancang serangan dari tengah. Mereka juga menjadi pihak pertama yang melindungi lini pertahanan.Di sepertiga pertama area Jerman ini, Niklas Suele dan Antonio Rudiger akan menjadi benteng pertama sebelum Jepang bisa mengganggu kiper kawakan Manuel Neuer. Kedua bek tengah itu sendiri akan dilindungi oleh bek kanan Thilo Kehrer dan bek kiri David Raum.Sementara itu, Jepang akan kembali meminta pemain veteran mereka, Maya Yoshida, untuk memimpin lini pertahanan bersama bek Arsenal Takehiro Tomiyasu. Keduanya akan berusaha selalu di depan kiper Shuici Gonda.Kedua sisi pertahanan Jepang akan diisi oleh Hiroki Sakai dan Yuto Nagatomo. Kedua bek sayap ini bakal turun naik membangun serangan ketika mengandalkan serangan dari sisi lapangan. Apalagi, kehadiran Joshua Kimmich dan Leon Goretzka berpotensi menyulitkan Jepang membangun serangan dari tengah.Sama dengan Jerman, Jepang juga akan menaruh dua gelandang di lini tengah, yakni Hidemasa Morita dan Gaku Shibasaki. Sedangkan Daichi Kamada akan berada tepat di tengah antara dua sayap Junya Ito dan Takefusa Kubo yang akan bahu membahu bersama Takumi Minamino membentuk trisula serangan.Jerman dan Jepang sudah dua kali bertemu. Pertama, dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan Jerman 3-0 di Yokohama pada 2004 silam, sedangkan yang kedua berakhir seri 2-2 di Leverkusen dalam pemanasan Piala Dunia 2006.Ini adalah Piala Dunia ke-20 untuk Jerman yang sudah empat kali menjadi juara dunia, yakni pada 1954, 1974, 1990 dan 2014.Sejak 1998, Jepang sudah ikut enam edisi Piala Dunia secara berturut-turut dan tak pernah absen dalam putaran final Piala Dunia. Kemudian, mereka sudah tiga kali mencapai 16 besar.Dalam Piala Dunia 2018 Rusia, Jerman tak biasanya angkat koper lebih awal pada fase grup lantaran kalah dari Meksiko dan Korea Selatan yang membuat mereka menjadi juru kunci.Jepang kalah 2-3 melawan Belgia dalam babak 16 besar Piala Dunia 2018 setelah sempat memimpin lebih dulu dengan dua gol, dan tersingkir gara-gara kebobolan pada menit tambahan.Jerman (4-2-3-1): Manuel Neuer; Thilo Kehrer, Niklas Suele, Antonio Rudiger, David Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sane; Thomas Mueller.Jepang (4-2-3-1): Shuici Gonda; Hiroki Sakai, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo; Hidemasa Morita, Gaku Shibasaki; Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo; Takumi Minamino.