Simak, Lokasi dan Cara Penukaran Tiket Indonesia vs Turkmenistan

Solo: Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Turkmenistan, pada Selasa, 12 September 2023. Laga ini menjadi ujian terakhir untuk bisa lolos ke putaran Final Piala Asia U-23 2024 Meskipun memimpin klasemen Grup K, Garuda Muda perlu mewaspadai lini depan tim asuhan pelatih Ahmet Agamyradov yang memiliki ketajaman mencetak gol. Rizky Ridho dkk memiliki modal baik setelah menang telak 9-0 atas Taiwan di laga perdana.Laga Indonesia vs Turkmenistan akan digelar di Stadion Manahan Solo. Berdasarkan jadwal, kick off akan dimulai pada pukul 19.00 Wib.Perlu diketahui, tiket Indonesia vs Turkmenistan dijual via online di platform tiket.com. Bagi yang sudah membeli dan memegang e-Ticket harus ditukarkan menjadi gelang.Sayangnya tiket tidak bisa ditukarkan di venue stadion. Berikut ini lokasi penukaran tiket Indonesia vs Turkmenistan:- Satu Tujuan Coffee Shop Jalan Pakel No. 78 Bonangan, Baturan, Colomadu, Karanganyar- Cold N Brew Fajar Indah Jalan Adi Sucipto No. 148, Jajar, Laweyan, Solo- Persis Store Karanganyar Jalan Lawu, Cangakan Timur, Cangakan, Karanganyar.Berikut adalah cara penukaran tiket Indonesia vs Turkmenistan:1. Penonton wajib menukarkan e-ticket menjadi tiket gelang.2. Penonton menunjukkan e-ticket yang diterima via email di lokasi penukaran untuk dilakukan pemindaian QR Code.3. Pembeli dapat menunjukkan kartu identitas (KTP/Passport/SIM).4. Penukaran yang dilakukan pihak ketiga wajib membawa e-ticket yang dicetak, fotocopy kartu identitas pemilik tiket, dan fotocopy kartu identitas penukar tiket.5. Tiket kategori VIP akan mendapatkan nomor kursi.6. Tiket kategori ekonomi tidak memakai nomor kursi.7. Panitia tidak menyediakan penukaran tiket di Stadion Manahan, Solo.