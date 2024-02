New Jersey Gelar Final Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko Gelar Pembukaan

Advertisement

Final Piala Dunia 2026 akan diadakan di New Jersey di kandang New York Giants dan New York Jets dari National Football League, demikian diumumkan badan sepak bola dunia FIFA pada hari Minggu, bersama dengan seluruh jadwal pertunjukan sepak bola global.Dikutip dari GMA News Online, Piala Dunia yang diikuti 48 tim, yang akan berakhir pada 19 Juli di Stadion MetLife di East Rutherford, New Jersey, diselenggarakan bersama tiga negara; Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.Stadion MetLife berkapasitas 82.500 penonton dan pernah menjadi tuan rumah final Copa America Centenario pada tahun 2016 ketika Cile menggagalkan upaya Argentina asuhan Lionel Messi untuk kedua kalinya dalam adu penalti.Sementara itu, Estadio Azteca di Mexico City akan menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan turnamen pada 11 Juni ketika Meksiko akan menjadi negara pertama yang menggelar Piala Dunia untuk ketiga kalinya.Sebelumnya, Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986, dengan final kedua edisi diadakan di Estadio Azteca di mana Brasil bersama Pele menghancurkan Italia 4-1 dan Argentina bersama Diego Maradona mengalahkan Jerman Barat 3-2.Di sisi lain, pertandingan pertama di Kanada, yang belum pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia, akan diadakan pada 12 Juni di Toronto di kandang tim Major League Soccer kota tersebut, sedangkan pertandingan pembukaan di Amerika Serikat akan diadakan di Los Angeles di kandang tim NFL.Masing-masing tuan rumah turnamen akan menghabiskan babak penyisihan grup di negaranya masing-masing, dengan Amerika Serikat bertahan di Pantai Barat dan bermain dua kali di Los Angeles dan sekali di Seattle.Kanada akan memainkan satu pertandingan penyisihan grup di Toronto diikuti dua pertandingan di Vancouver, sementara Meksiko akan bermain dua kali di Estadio Azteca dan sekali di Guadalajara.Selanjutnya, turnamen akan beralih sepenuhnya ke Amerika Serikat dimulai dengan babak perempat final yang akan diadakan di Los Angeles, Kansas City, Miami, Boston.Dallas dan Atlanta akan menjadi tuan rumah dua semifinal, Miami akan menjadi tempat perebutan tempat ketiga, sementara Philadelphia akan menjadi tuan rumah pertandingan babak 16 besar pada tanggal 4 Juli bertepatan dengan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.Piala Dunia 2026 akan menampilkan 104 pertandingan, bukan 64 pertandingan tradisional, termasuk babak sistem gugur tambahan karena keputusan yang diumumkan sebelumnya untuk menambah tim dari 32 menjadi 48 tim.