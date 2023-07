Gagal di MLS All-Stars Challenge, Havertz Balas dengan Cetak Gol Indah

Kai Havertz scores ZERO goals in the cross & volley challenge. ????

The only player in history to not even bag one. ???? pic.twitter.com/zU9LXI8azq — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) July 19, 2023

Cetak Gol Cantik

Kai Havertz’s first goal for Arsenal. ?? pic.twitter.com/UZf8oweb1G — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) July 20, 2023

Jakarta: Pemain baru Arsenal Kai Havertz ramai menjadi perbincangan setelah gagal di skill challenge di Amerika Serikat. Havertz gagal dalam semua percobaan “MLS All-Star Cross and Volley Skills Challenge”.Tantangan tersebut digelar sebelum pertandingan Arsenal melawan MLS All Star . Havertz diundang untuk mengikuti tantangan tendangan voli. Ia akan melakukan tendangan voli dari umpan silang dari rekan satu timnya.Dari percobaan yang dilakukan tidak ada satupun tendangan yang menjadi gol. Havertz bahkan disebut sebagai pemain pertama yang gagal mencetak gol di tantangan tersebut.Alhasil pemain 24 tahun itu menjadi bahan olok-olok di media sosial. Banyak yang menyebut Havertz sebagai pembelian yang gagal atau seperti beli kucing dalam karung.Meski gagal di MLS All-Star Cross and Volley Skills Challenge, Havertz yang masuk di babak kedua berhasil mencetak gol cantik di pertandingan Arsenal vs MLS All-Stars. Pemain Timnas Jerman itu mencatatkan namanya di papan skor jelang berakhirnya babak kedua.Menerima umpan dari Marquinhos, Havertz mengontrol bola dengan dada. Ketika bola jatuh ke tanah Havertz langsung melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Sepakan kaki kiri Havertz gagal dibendung kiper Djordje Petrovic.Arsenal resmi mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea dengan nilai transfer 62 juta poundsterling (sekitar Rp1,1 triliun). Bintang ia dikontrak selama lima tahun oleh penghuni Emirates Stadium itu.