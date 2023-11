Hasil Liga Europa: Kalah, Liverpool dan AS Roma Gagal Lolos Lebih Awal ke 16 Besar

Advertisement

(RIZ)

Langkah dua tim dengan pelatih hebat, Liverpool FC dan AS Roma , untuk melaju lebih cepat ke babak 16 besar Liga Europa harus tertunda usai dikalahkan lawan-lawannya, Jumat 10 November 2023 WIB dini hari tadi.Liverpool yang bertandang ke markas Toulouse FC harus mengakui keunggulan tuan rumah pada match day ke-4 Grup E di Stadion De Toulouse. The Reds kalah tipis 3-2.Tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama lewat aksi A. Donnum menit ke-36. Babak kedua anak asuh Juergen Klopp kebobolan lagi lewat aksi T. Dallinga menit 58'.Skor kemudian menjadi 2-1 usai C. Cásseres mebuat gol bunuh diri pada menit ke-73.Masih berada di atas angin F. Magri membuat tuan rumah menjauh dengan skor 3-1 usai mencetak gol pada menit 76.The Reds menipiskan keadaan lewat gol yang dibuat Diogo Jota pada menit ke-89. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai.Meski kalah, The Reds tetap di puncak klasemen sementara Grup E dengan poin 9 dari empat laga, hasil tiga kali menang dan sekali kalah.Sedangkan bagi Toulouse, tambahan tiga poin membuat posisi mereka naik ke posisi kedua dengan poin 7, hasil dari dua kali menang sekali imbang dan sekali kalah.Di pertandingan grup lain, tuan rumah Slavia Praha sukses menjungkalkan AS Roma dengan skor 2-0. Kekalahan membuat anak asuh Jose Mourinho ini harus turun ke posisi kedua dengan poin 9 dari empat laga.Sementara Slavia Praha layak ke posisi pertama sementara Grup G. Meski poinnya sama dengan AS Roma, klub asal Republik Ceko tersebut unggul selisih gol.Kekalahan Liverpool dan AS Roma, membuat dua klub tersebut harus menunda kelolosannya lebih cepat ke babak 16 besar, meski satu kaki mereka sudah menapak fase gugur.Laga selanjutnya pada 1 Desember 2023, Liverpool akan menjamu LASK Linz (Austria) di Anfield. LASK sendiri di laga dini hari tadi sukses mengalahkan Union Gilloise (Belgia) dengan skor telak 3-0.Sedangkan AS Roma akan bertandang ke markas tim peringkat ketiga Grup G, Servette (Swiss). Di laga dini hari tadi, Servette sukses mengalahkan Sheriff, klub asal Moldova, dengan skor 2-1.