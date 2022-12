Prediksi Line Up dan Link Live Streaming Prancis vs Polandia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Babak 16 besar Piala Dunia Qatar antara Prancis vs Polandia akan berlangsung hari ini, Minggu, 4 Desember 2022 malam Wib.Prancis yang berstatus juara grup D lebih diunggulkan. Selain karena materi pemain yang lebih berkualitas, Prancis juga mengusung misi untuk memutus mitos tidak ada negara yang bisa juara dunia secara beruntun.Di sisi lain, Polandia sendiri melaju ke babak 16 besar dengan kerja keras. Mereka lolos sebagai runner up grup C dengan koleksi 4 poin hasil dari satu kali imbang, satu kali menang, dan satu kali kalah.Meski demikian, laga 16 besar tentunya akan sangat berbeda. Pasalnya Lewandowski dan kawan-kawan bakal berjuang habis-habisan.Kedua tim sudah sering bertemu, total ada 16 head to head Prancis dan Polandia. Prancis unggul dengan delapan kemenangan, sementara timnas Polandia hanya memiliki tiga kemenangan.Selain itu, alasan lain Prancis lebih layak diunggulkan adalah karena beberapa pemain inti mereka dipastikan lebih bugar karena diistirahatkan di laga terakhir kontra Tunisia.Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe, GiroudPelatih: Didier DeschampsSzczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Lewandowski, MilikPelatih: Czes?aw MichniewiczPertandingan 16 besar Piala Dunia Qatar Prancis vs Polandia berlangsung Minggu, 4 Desember 2022 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar. Jadwal kick off dimulai pukul 22.00 Wib.Untuk menyaksikan live streaming Prancis vs Polandia, bisa melalui link berikut ini.