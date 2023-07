  4 Fakta Menarik Debut Messi di Inter Miami, Cetak Gol Kemenangan Lewat Free Kick

1. Masuk Sebagai Pemain Pengganti





2. Cetak Gol Kemenangan di Laga Debut

Good morning to everyone, *especially* Lionel Messi. pic.twitter.com/yO1aLRiZHe — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

3. Tiket Sold Out di Laga Debut Messi

4. Dihadiri Para GOAT

Jakarta: Lionel Messi menjalani debut resmi sebagai pemain Inter Miami. Messi mencetak gol di laga melawan Cruz Azul.Pada laga Inter Miami vs Cruz Azul di matchday 1 Grup J League Cup 2023 di Stadion DRV PNK, Sabtu 22 Juli pagi WIB, Messi mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit 90+4. Gol tersebut berhasil mengantarkan Inter Miami menang atas Cruz Azul dengan skor 2-1.Berikut ini fakta-fakta debut Messi di Inter MiamiPada laga tersebut Messi main sebagai pemain pengganti. Pelatih Gerardo “Tata” Martino memasukkan Messi pada menit ke-54 menggantikan Benjamin Cremaschi.Saat Messi masuk Inter Miami unggul dengan skor 1-0. Gol tersebut dicetak Robert Thomas Taylor pada menit ke-44. Messi mencetak gol dramatis lewat tendangan bebas pada menit 90+4. Tendangan bebas kaki kiri Messi berhasil mengantarkan The Hornes memenangkan pertandingan melawan Cruz Azul.(Gol tendangan bebas Messi sumber: AFP/Chandan Khanna)Tiket di laga debut Messi ini terjual habis. Stadion DRV PNK yang berkapasitas 21 ribu itu full house. Para penonton hadir dengan memakai jersey Inter Miami dengan nameset Messi.Debut Messi bersama Inter Miami memang mempunyai daya tarik yang kuat. Di pertandingan tersebut dihadiri pesohor termasuk legenda LeBron James dan Serena Williams. Pertandingan ini pun membuat satu stadion berisi tiga GOAT (Greatest Of All Time).