Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: Real Madrid Lakoni Piala Super Spanyol

Sejumlah pertandingan top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (14-15 Januari WIB). Salah satunya ada Real Madrid yang bentrok dengan Athletic Bilbao untuk melakoni semifinal Piala Super Spanyol.Laga Madrid kontra Bilbao akan bergulir secara netral di Estadion La Rosaleda, Malaga. Madrid akan tampil dengan status juara bertahan dan pemenang La Liga musim lalu, sedangkan Athletic merupakan finalis Copa del Rey 2019--2020.Secara di atas kertas, Madrid yang lebih banyak diperkuat pemain bintang tentu lebih diunggulkan. Terlebih, mereka juga belum pernah kalah dalam sembilan laga terakhirnya. Namun, semangat Athletic untuk bangkit dari hasil negatif bisa saja memberi kejutan.Bersamaan dengan jadwal laga Madrid, ada Arsenal yang bakal menjamu Crystal Palace pada lanjutan Liga Primer Inggris. Laga ini juga tidak kalah menarik karena kedua tim sedang bersaing ketat di papan tengah klasemen sementara.Arsenal sedang bertengger di urutan 11 dengan koleksi 23 poin atau hanya berjarak satu angka dengan Palace yang menempati posisi 13. Baik The Gunners maupun The Eagles juga sama-sama menang dalam pertandingan terakhirnya.Dua pertandingan dari babak 16 besar Coppa Italia juga bakal meramaikan rangkaian pertandingan sepak bola nanti malam. Berikut jadwal lengkapnya:03.00 WIB: Real Madrid vs Athletic Club03.00 WIB: Arsenal vs Crystal Palace23.30 WIB: Sassuolo vs SPAL03.15 WIB: Atalanta vs Cagliari(KAH)