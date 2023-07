Deretan Pemain Terbaik dalam Sejarah Sepak Bola Wanita (Bagian 2-Habis)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RIZ)

Kurang dari sepekan ke depan, Piala Dunia Wanita 2023 akan segera bergulir. Australia dan Selandia Baru akan jadi tuan rumah edisi ke-9 turnamen sepak bola paling bergengsi untuk wanita.Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru akan dimulai pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2023, dengan penambahan jumlah peserta, dari sebelumnya 24 menjadi 32 kontestan.Sepanjang sejarahnya, Piala Dunia Wanita selalu melahirkan talenta-talenta sepak bola wanita. Nama-nama seperti Mia Hamm, Brigit Prinz dan Marta adalah inspirasi bagi para wanita untuk mewujudkan mimpi mereka jadi pemain sepak bola.Jauh sebelum Piala Dunia Wanita pertama digulirkan pada 1991, sepak bola wanita sejatinya sudah menunjukkan eksistensinya. Beberapa pemain bahkan sukses mencatatkan namanya sebagai pionir dalam mengembangkan sepak bola wanita.Berikut ini, kami telah merangkum deretan pemain terbaik dalam sejarah sepak bola wanita.Tiongkok tidak lagi menjadi kekuatan dalam peta sepak bola wanita sejak 2006. Namun, sebelum itu Timnas Wanita Tiongkok merupakan salah satu tim yang cukup diperhitungkan dunia. Dan itu berkat sosok Sun Wen.Sun Wen adalah pemain andalan Timnas Wanita Tiongkok selama periode 1990 hingga ia gantung sepatu pada 2006. Selama 16 tahun kariernya, Sun Wen mengoleksi 106 gol dalam 163 pertandingan untuk Timnas Wanita Tiongkok.Sun Wen tiga kali membawa Timnas Wanita Tiongkok menyabet hattrick juara Asian Games dari tahun 1990 hingga 1998. Di level Piala Dunia Wanita, Sun Wen nyaris membawa Tiongkok menjadi juara pada edisi 1999.Memang, pada Piala Dunia Wanita 1999 Tiongkok dipaksa menyerah oleh Amerika Serikat di partai final dan harus puas jadi runner-up. Namun, Sun Wen berhasil mencuri perhatian dunia usai menyabet titel Pemain terbaik dan juga topskorer dengan koleksi tujuh gol. Dia juga mencetak gol dalam kekalahan tipis Tiongkok dari AS dalam pertandingan medali emas Olimpiade 1996.Pada tahun 2000, Sun dinobatkan sebagai Pemain Wanita FIFA Abad Ini bersama Michelle Akers. Kedua pemain ini juga masuk dalam daftar 125 pemain terhebat (yang masih hidup) versi legenda hidup Brasil, Pele. Hebatnya, hanya Sun Wen dan Michelle Akers, pemain wanita yang masuk dalam daftar tersebut.Michelle Akers merupakan salah satu dari sedikit pemain sepak bola wanita yang mampu memainkan dua posisi bermain dengan sangat sukses. Ia sukses sebagai penyerang dan juga gelandang.Pada awal kariernya di tahun 1991, Akers memainkan peran sebagai striker. Namun, setelah didiagnosis mengalami Sindrom Kelelahan Kronis pada 1993, Akers harus berganti peran menjadi pemain gelandang bertahan pada 1999.Sebagai striker, Akers tampil mengesankan bersama Timnas Amerika Serikat pada edisi pertama Piala Dunia Wanita pada 1991, termasuk mencetak 4 gol ke gawang China Taipei di babak perempat final. Ia mengoleksi 10 gol di akhir turnamen dan membawa Timnas Wanita AS merebut trofi pertama Piala Dunia Wanita.Di posisi gelandang bertahan, Akers masih mampu menunjukkan kualitasnya. Dia membantu Timnas Amerika Serikat memenangi Piala Dunia Wanita 1999 usai mengalahkan Tiongkok 5-4 (0-0) via adu penalti.Sesaat sebelum Olimpiade 2000 di Sydney, Akers memutuskan pensiun setelah 15 tahun mengabdi untuk Timnas Wanita AS. Michelle Akers tercatat sebagai topskorer kedua dalam sejarah sepak bola wanita AS (di bawah Mia Hamm) dengan koleksi 105 gol dalam 153 laga.Dari tahun 2001 hingga 2009, Timnas Wanita Jerman benar-benar mendominasi kompetisi sepak bola wanita. Jerman memenangi tiga titel juara Euro (2001, 2005, 2009) dan dua gelar Piala Dunia Wanita (2003 dan 2007) secara beruntun. Dan sosok utama di balik sukses Jerman di atas adalah Birgit Prinz.Pada era keemasan Jerman di atas, Prinz tampil paling menonjol di antara banyak talenta-talenta hebat yang menghuni Timnas Wanita Jerman. Birgit Prinz menguasai penghargaan Pemain Wanita Terbaik Jerman pada periode 2001 hingga 2008. Dalam kurun waktu tersebut, ia juga berhasil membawa klubnya, Frankfurt merebut tiga trofi juara Liga Champions Wanita.Pengakuan terhadap kualitas Prinz semakin kukuh usai dirinya tiga kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik FIFA, yakni pada 2003, 2004 dan 2005.Selama 17 tahun kariernya (1994-2011), Birgit Prinz mencatatkan namanya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sekaligus topskorer dalam sejarah Timnas Wanita Jerman. Ia memainkan 214 laga dengan koleksi 128 gol.Jelang Piala Dunia Wanita 2023 yang akan jadi turnamen keenamnya, Marta menyandang predikar pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Wanita.Selama lima kali tampil di Piala Dunia Wanita, Marta mengoleksi 17 gol, mengungguli Birgit Prinz dan Abby Wambach yang sama-sama mengemas 14 gol. Gap ini berpotensi semakin besar karena Marta masih masuk dalam skuat Timnas Wanita Brasil di Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru.Marta memulai legasinya di Piala Dunia Wanita pada 2002 saat usianya baru 16 tahun. Sayang, dalam lima Piala Dunia Wanita yang dijalaninya, Marta belum mampu membawa Brasil meraih gelar juara. Prestasi terbaiknya adalah membawa Brasil menembus final Piala Dunia Wanita 2007 sebelum dikalahkan Jerman (0-2) di partai puncak.Meski tidak memiliki prestasi mentereng bersama Timnas Brasil, secara individu, Marta dikenal luas sebagai salah satu pesepak bola wanita terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesannya meraih enam gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA, termasuk lima penghargaan berturut-turut sejak 2006 hingga 2010.Kini, jelang Piala Dunia keenamnya di usia 37 tahun, Marta tercatat telah memainkan 174 laga dan mengemas 115 gol. Apakah catatan ini bisa bertambah di Piala Dunia 2023?Mia Hamm dikenal luas sebagai "ikon" sepak bola wanita. Julukan tersebut merujuk pada rekor impresifnya di mana ia memenangi dua gelar juara Piala Dunia Wanita (1991 & 199) dan emas Olimpiade pada 1996 dan 2004.Mia Hamm adalah pencetak gol terbanyak dunia untuk laga internasional saat memutuskan pensiun pada 2004. Mia Hamm mengoleksi 158 gol dalam 276 laga - sebelum akhirnya dipecahkan Abby Wambach (184 gol).Kendati tidak memiliki rekor gol sebanyak Wambach, namun sosok Mia Hamm memiliki pengaruh yang lebih besar di timnas. Itu karena dia dikenal sebagai "pemain tim" lantaran sepanjang kariernya, ia tak hanya jago mencetak gol namun juga "melayani" rekan setim dengan assist-assistnya. Mia Hamm tercatat sebagai pemain dengan assist terbanyak sepanjang sejarah sepak bola wanita AS dengan koleksi 147 assist.Hamm adalah wajah dari Women's United Soccer Association (WUSA), liga sepak bola wanita profesional pertama di Amerika Serikat, tempat dia bermain untuk Washington Freedom dari 2001 hingga 2003. Dia mengawali kariernya bersama tim perguruan tinggi North Carolina Tar Heels dan membantu tim memenangkan empat gelar Kejuaraan Sepak Bola Wanita Divisi I NCAA.(Friko Simanjuntak)