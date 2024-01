Mengidap Kanker, Dokter Vonis Hidup Sven-Goran Eriksson Tersisa 1 Tahun

Advertisement

Karier Sven-Goran Eriksson

(PRI)

Jakarta: Pelatih legendaris Sven-Goran Eriksson didiagnosis menderita kanker pankreas. Dokter memvonis Eriksson hanya memiliki sisa waktu satu tahun.Pelatih asal Swedia berusia 75 tahun itu pada Februari 2023 lalu mengumumkan dia menarik diri dari publik karena alasan kesehatan."Semua orang memahami bahwa saya mengidap penyakit yang tidak baik. Semua orang mengira itu adalah kanker dan memang demikian. Namun saya harus berjuang semaksimal mungkin," kata Eriksson.Mantan pelatih timnas Inggris tersebut juga membenarkan terkait vonis dokter yang menyebut sisa hidupnya hanya satu tahun lagi."Saya bisa memikirkannya sepanjang waktu, dan duduk di rumah dan bersedih, merasa tidak beruntung dan sebagainya. Saya pikir mudah untuk berakhir seperti itu," kata Eriksson."(Tetapi) lihatlah sisi positifnya. Jangan mengubur diri sendiri karena kesulitan. Ini adalah kesulitan terbesar tentu saja, tapi cobalah untuk membuat sesuatu yang baik," imbuhnya.Lahir 5 Februari 1948 di Sunne, Swedia, Eriksson yang biasa dipanggil Svennis meraih kesuksesan sebagai pelatih sepak bola. Sebelum menjadi pelatih ia merupakan pemain sepak bola yang bermain di posisi bek.Pada 1977, ia menjadi pelatih klub Swedia Degerfors IF. Setelah memimpin klub kecil meraih kesuksesan di divisi bawah, ia menarik perhatian klub-klub besar.Erikson pindah ke klub IFK Goteborg sebelum meraih kesuksesan secara internasional. Dia sempat melatih Benfica di Portugal, serta beberapa tim Italia termasuk AS Roma dan Lazio. Kariernya yang paling menonjol ialah sebagai orang asing pertama yang melatih skuad nasional Inggris.Bersama the Three Lions, Eriksson membawa Inggris ke perempat final Piala Dunia pada edisi 2002 dan 2006. Eriksson setelah itu menangani timnas Meksiko, Pantai Gading, dan Filipina. Namun selama kariernya ia pernah melatih timnas negara asalnya Swedia.