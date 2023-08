Semua Tiket Laga Away Perdana Messi vs Dallas FC Ludes Terjual Kurang dari 30 Menit

Tiket Away Perdana Messi Ludes Terjual





Magis Messi di Inter Miami

Jadwal Dallas FC vs Inter Miami

Jakarta: Tiket pertandingan away perdana Lionel Messi bersama Inter Miami melawan Dallas FC terjual habis. Tiket habis kurang dari setengah jam.Inter Miami bertandang ke markas Dallas FC, Stadion Toyota dalam lanjutan babak 16 besar Piala Liga. Duel Dallas FC vs Inter Miami ini akan berlangsung pada, 7 Agustus 2023 pagi WIB.Ini menjadi laga tandang pertama Messi dari tiga pertandingan bersama Inter Miami. Selama tiga pertandingan terakhir di Piala Liga Inter Miami selalu bermain di Stadion DRV PNK.Melansir Fox News, tiket Dallas FC vs Inter Miami sudah dijual pada Kamis, 3 Agustus 2023. Antusias publik Amerika Serikat menyaksikan aksi Messi terlihat dari tiket yang cepat terjual habis.Tak sampai setengah jam, tiket pertandingan yang digelar di stadion berkapasitas 20,500 penonton itu sudah ludes. Awalnya tiket Dallas FC vs Inter Miami dijual dengan harga termurah 199 dollar AS (Rp3 juta) dan termahal 499 dollar AS (Rp7,5 juta).Harga tiket ini kemudian meroket di situs-situs reseller resmi. Tiket termurah dibanderol 385 dollar AS (Rp5,8 juta)- 441 dollar AS (Rp6,8 juta).Kedatangan Messi benar-benar membawa magis bagi Inter Miami. Tiga pertandingan terakhir Inter Miami selalu menang dan Messi selalu mencetak gol.Performa apik Inter Miami semenjak kedatangan Messi membawa The Herons melaju ke babak 16 besar. Setelah keluar sebagai juara Grup J dan menumbangkan Orlando City di babak 32 besar dengan skor 3-1.Di sisi lain, Dallas FC yang keluar sebagai runner up Grup K berhasil mengalahkan wakil Meksiko, Mazatlan 1-2.Duel Dallas FC vs Inter Miami berlangsung di Stadion Toyota Senin, 7 Agustus 2023. Pertandingan kick off pukul 08.30 WIB.