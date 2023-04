Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Barcelona vs Madrid Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Copa Del Rey

Coppa Italia

DFB Pokal

(PAT)

Jakarta: Sejumlah kompetisi papan atas di Benua Eropa kembali menggelar pertandingan seru pada Rabu, 5 April 2023 malam hari hingga Kamis, 6 April 2023, dini hari WIB. Salah satunya adalah pertandingan El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid di leg kedua semifinal Copa Del Rey 2022/2023.Laga ini akan berlangsung di kandang Barcelona , Stadion Camp Nou. Menurut rencana, pertandingan tersebut akan disiarkan langsung mulai pukul 02.00 WIB.Sebuah pertandingan yang menarik disimak. Mengingat, peluang kedua tim untuk lolos ke babak final masih sama-sama terbuka.Hanya saja, Barcelona sedikit lebih diuntungkan karena berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 di leg pertama yang digelar di kandang Madrid, Santiago Bernabeu pada 3 Maret 2023. Dengan hasil ini, Blaugrana hanya butuh meraih hasil imbang pada leg kedua nanti untuk bisa lolos ke babak final.Sedangkan Madrid harus bekerja lebih keras demi mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Los Blancos minimal harus meraih kemenangan dengan minimal skor 2-0 atau marjin dua gol untuk bisa lolos.Menang dengan skor sebesar itu rasanya bukan tugas mudah buat Madrid. Apalagi, mereka punya rekor yang kurang oke menghadapi Barcelona pada musim ini.Dari empat pertemuan terakhir, Madrid hanya meraih satu kemenangan. Sisanya, tim besutan Carlo Ancelotti harus menelan tiga kekalahan dari Barcelona.Bahkan, salah satu kekalahan itu didapat Madrid ketika bertanding di markas Barcelona dalam lanjutan La Liga Spanyol pada 20 Maret 2023. Ketika itu, El Real kalah dengan skor 1-2.Selain duel El Clasico, masih ada pertandingan-pertandingan menarik lainnya yang akan digelar di kompetisi top Eropa pada malam nanti. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Kamis, 6 April 202302:00: West Ham United vs Newcastle United02:00: Manchester United vs BrentfordKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Kamis, 6 April 202302:00: Barcelona vs Real Madrid (live RCTI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Copa Del Rey.Kamis, 6 April 202302:00: Cremonese vs Fiorentina (live TVRI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Coppa Italia.Rabu, 5 April 202323:00: Nurnberg vs StuttgartKamis, 6 April 202301:45: RB Leipzig vs Borussia Dortmund (live Kompas TV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan DFB Pokal.