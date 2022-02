Jadwal Pertandingan Bola Nanti Malam: Barcelona Tantang Atletico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Sejumlah pertandingan sepak bola akan menghiasi layar kaca penggemar di Tanah Air. Mulai dari laga lokal hingga internasional.Liga 1 tetap bergulir meski ada kekhawatiran akibat merebaknya kasus covid-19 di dalam tubuh sejumlah tim. Namun, ada lima pertandingan yang bisa dinikmati pecinta sepak bola dalam negeri dari layar kaca.Selain itu, Piala Afrika juga telah mencapai puncaknya. Senegal akan berhadapan dengan Mesir di partai pamungkas dalam laga yang dihelat dini hari nanti.Kemudian, masih ada sejumlah laga besar di liga-liga top Eropa. Salah satunya adalah pertandingan antara Barcelona kontra Atletico Madrid nanti malam.Sedangkan di Inggris, masih ada sejumlah pertandingan Piala FA. Liverpool akan mengetahui nasib mereka setelah menghadapi Cardiff City.Jadwal pertandingan sepak bola malam ini:15.15 WIB Persiraja vs Persita15.15 WIB Persik vs PSIS18.15 WIB Persebaya vs Persipura20.45 WIB Persib vs Bhayangkara FC20.45 WIB Barito vs PSS02.00 WIB Senegal vs Mesir20.00 WIB Valencia vs Sociedad22.15 WIB Barcelona vs Atletico00.30 WIB Real Betis vs Villarreal03.00 WIB Real Madrid vs Granada18.30 WIB Atalanta vs Cagliari21.00 WIB Sampdoria vs Sassuolo21.00 WIB Venezia vs Napoli21.00 WIB Bologna vs Empoli00.00 WIB Udinese vs Torino02.45 WIB Juventus vs Verona21.30 WIB Dortmund vs Leverkusen23.30 WIB Wolfsburg vs Greuther Furth19.00 WIB Lorient vs Lens21.00 WIB Reims vs Bordeaux21.00 WIB Nice vs Clermont21.00 WIB Troyes vs Metz21.00 WIB Strasbourg vs Nantes23.00 WIB Rennes vs Brest02.45 WIB Lille vs PSG19.00 WIB Liverpool vs Cardiff23.00 WIB Nottingham vs Leicester01.30 WIB Bournemouth vs Boreham