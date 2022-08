Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Southampton vs MU dan Juventus vs Roma

(KAH)

Sejumlah pertandingan dari liga-liga top Eropa siap bergulir pada malam hingga dini hari nanti (27-28 Agustus). Dua di antaranya terdapat Southampton yang menjamu Manchester United (MU) dan Juventus kontra AS Roma.Southampton vs Manchester United bakal bergulir lebih dulu di Stadion St. Mary's pada pukul 18.30 WIB. Laga ini bakal penting bagi Setan Merah yang sedang berupaya bangkit kembali ke jajaran tim papan atas Liga Primer Inggris.Setelah menang 2-1 atas Liverpool pada pekan ketiga, MU mulai merangkak naik ke posisi 14 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Sebelumnya, MU sempat dibantai Brentford (0-4) dan kalah dari Brighton & Hove Albion (1-2).Namun, Southampton tidak bisa dianggap remeh karena berstatus sebagai rumah yang sedang bertengger di urutan ke-11 dengan koleksi 4 poin. Sebelumnya, The Saints sukses menundukkan Leicester City, imbang dengan Leeds United, dan kalah dari Tottenham Hotspur.Beralih ke Italia, terdapat pertemuan Juventus dengan AS Roma pada pekan ketiga Serie A 2022--2023. Laga ini juga diprediksi sengit karena tuan rumah sedang berada di posisi lima klasemen sementara dengan koleksi 4 poin setelah bermain imbang dengan Sampdoria pada laga sebelumnya.Roma sendiri bernasib lebih baik karena mampu berada di posisi tiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin setelah menang atas Cremonese dan Salernitana pada dua laga sebelumnya. Meski demikian, dua kemenangan awal musim atas tim papan bawah itu diraih dengan skor tipis 1-0.Selain dua laga di atas,masih banyak pertandingan menarik lainnya dari lanjutan liga-liga top Eropa nanti malam. Berikut jadwal lengkapnya:Liga Primer Inggris18.30 WIB: Southampton vs Manchester United21.00 WIB: Brentford vs Everton21.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Leeds United21.00 WIB: Chelsea vs Leicester City21.00 WIB: Liverpool vs AFC Bournemouth21.00 WIB: Manchester City vs Crystal Palace23.30 WIB: Arsenal vs FulhamLigue 1 Prancis22.00 WIB: Auxerre vs Strasbourg02.00 WIB: Lens vs RennesBundesliga Jerman20.30 WIB: RB Leipzig vs Wolfsburg20.30 WIB: Mainz vs Bayer Leverkusen20.30 WIB: Hoffenheim vs Augsburg20.30 WIB: Hertha Berlin vs Borussia Dortmund20.30 WIB: Schalke vs Union Berlin23.30 WIB: Bayern Muenchen vs Borussia M'gladbachSerie A Italia23.30 WIB: Cremonese vs Torino23.30 WIB: Juventus vs Roma01.45 WIB: AC Milan vs Bologna01.45 WIB: Spezia vs SassuoloLa Liga Spanyol22.30 WIB: Elche vs Real Sociedad00.30 WIB: Rayo Vallecano vs Mallorca03.00 WIB: Almeria vs Sevilla