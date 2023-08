Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand di Semifinal AFF U-23 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(RUL)

Jakarta: T imnas Indonesia U-23 akan melawan Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda berhasil melaju ke babak empat besar setelah keluar sebagai runner up terbaik. Di Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Di pertandingan perdana melawan Malaysia anak asuh Shin Tae-yong meraih kekalahan 2-1.Hasil ini membuat Timnas harus meraih kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga asa lolos ke semifinal sebagai runner up terbaik. Bagas Kaffa dkk sukses menuntaskan misi mengalahkan Timor Leste dengan skor tipis 1-0.Meski begitu Timnas Indonesia membutuhkan bantuan Thailand U-23, Malaysia U-23, dan Vietnam U-23. Ketiga tim tersebut berhasil meraih kemenangan yang membuat Timnas melaju ke babak empat besar sebagai runner up terbaik.Di sisi lain, Timnas Thailand tampil perkasa. Di Grup A skuad Gajah Perang Muda menyapu semua pertandingan dan keluar sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin.Sebagai runner up terbaik Timnas Indonesia menghadapi juara Grup A, yakni Thailand. Pertandingan Indonesia vs Thailand ini akan berlangsung pada Kamis, 24 Agustus 2023 di Stadion Rayong Provincial pukul 20.00 WIB.Di semifinal lainnya mempertemukan antara juara Grup B Malaysia kontra juara Grup C Vietnam. Laga ini akan berlangsung lebih dulu pukul 16.00 WIB.Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand disiarkan langsung di SCTV. Selain itu, laga ini juga ditonton melalui live streaming di Vidio.