Sakit Hati Gagal Lolos, Netizen Minta Indonesia Keluar dari AFF yang Tak Diakui FIFA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

AFF tidak diakui FIFA

(PRI)

Jakarta: Timnas Indonesia U-19 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U-19 . Meski pasukan Shin Tae-yong menang telak 5-1 pada laga terakhir babak grup kontra Myanmar yang digelar Minggu, 10 Juli, namun Indonesia tetap tersingkir usai hasil imbang antara Vietnam vs Thailand dengan skor 1-1.Pertandingan antara Vietnam vs Thailand menjadi sorotan netizen karena keduanya dianggap telah bermain mata demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya.Thailand dan Vietnam sama-sama mengoleksi 11 angka dari lima laga. Indonesia juga mengantongi 11 poin dengan keunggulan produktivitas gol, hanya saja skuad Garuda muda kalah head to head yang menjadi aturan baru AFF.Pertandingan Vietnam vs Thailand juga disoroti netizen yang menilai kalau kedua negara tersebut telah memainkan sepak bola gajah alias 'main sabun' demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya.Dalam beberapa momen di pertandingan, kedua tim terlihat sama sekali tidak ingin menyerang lawan dan hanya melakukan umpan-umpan pendek di area pertahanan. Praktik kotor ini dianggap telah mencoreng nilai fair play dalam sepak bola.Tak hanya mendesak AFF untuk melakukan investigasi terhadap laga Vietnam vs Thailand, kini pencinta sepak bola tanah air juga meminta PSSI untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF).Bahkan beredar petisi di media sosial yang menyerukan agar Indonesia keluar dari AFF. Hasil poling sementara juga menunjukkan 89,68 persen audiens setuju kalau Indonesia keluar dari AFF sedangkan 10,32 persen lainnya tetap menginginkan Indonesia tetap di AFF."Demi harga diri bangsa keluar aja timnas dari AFF, toh event ini nggak diakui FIFA jadi nggak akan rugi kita," ujar seorang netizen."Kalau kita keluar dari kompetisi AFF segala umur loh, FIFA nggak akan nge-banned Indonesia. Karena kompetisi AFF diluar regulasi FIFA. (Kompetisi non resmi)," timpal netizen lain."Keluar saja dari AFF, selain regulasi yang merugikan dan tidak termasuk dalam agenda FIFA, malah membuat banyak pemain cidera serta tidak bertambahnya ranking FIFA," komentar salah satu akun."Bagaimana kalau timnas indonesia keluar dari aff. Karena #affu19championship2022 tidak ada diagenda #fifa apalagi sekarang terjadi 'Match Fixing'. Konyol," tegas akun lainnya.AFF merupakan federasi sepak bola yang berisikan negara-negara Asia Tenggara.AFF dibentuk sebagai wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara dengan semangat bisa saling bahu membahu dalam perkembangan sepak bola.AFF yang terbentuk di Indonesia tahun 1984 tersebut itu sejatinya bukanlah federasi resmi yang diakui FIFA. Namun sejak berdiri AFF tak pernah dipermasalahkan FIFA.Mengintip laman resmi FIFA, saat ini Federasi yang diakui antara lain AFC (Asia), UEFA (Eropa), CAF (Afrika), CONCACAF (Amerika Utara dan Tengah), CONMEBOL (Amerika Selatan) dan Oceania.Jadi, AFF sendiri bukanlah badan resmi di bawah naungan FIFA, sehingga semua kompetisi di bawah bendera AFF seperti Piala AFF, Piala AFF U-23 hingga Piala AFF U-19 tak masuk kalender resmi FIFA dan hanya dianggap sebagai laga persahabatan.