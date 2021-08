Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut jadwal siaran langsung dan live streaming liga top Eropa hari ini:

Liga Inggris:

Liga Italia:

Liga Spanyol:

Liga Jerman:

Jakarta: Arsenal akan menghadapi Chelsea pada pekan kedua Liga Primer Inggris, Minggu, 22 Juli 2021. Kedua tim bakal melangsungkan laga di Emirates Stadium, London.Arsenal langsung mendapatkan ujian berat di pekan awal Liga Inggris . Ujian itu kian terasa sulit karena The Gunners sedang dalam performa kurang apik.Tim asuhan pelatih Mikel Arteta dipermalukan Brentford pada laga pekan pertama. Arsenal menyerah 0-2 dari tim debutan Liga Inggris tersebut.Sebaliknya, Chelsea langsung tancap gas di pekan pertama Liga Inggris. The Blues menang telak 3-0 atas Crystal Palace yang membuat mereka langsung difavoritkan menjadi juara musim ini.Laga menarik lainnya akan tersaji antara Southampton versus Manchester United di St-Mary's Stadium. The Saints berbekal kekalahan 1-3 dari Everton sebelum jumpa MU, sebaliknya tim tamu datang dengan rapor kemenangan besar 5-1 atas Leeds United.Beralih ke Liga Italia Juventus akan memulai pekan pertama dengan bertamu ke markas Udinese. Cristiano Ronaldo Cs tentunya menjadi favorit di Stadion Dacian Arena.Dua tim besar lainnya, Napoli dan AS Roma, juga akan melakoni laga pekan perdana. Napoli akan menghadapi Venezia di Stadion San Paolo. Sementara itu, Roma akan menjamu Fiorentina di Stadion Olimpico.Dari ajang Liga Spanyol Real Madrid akan bertemu Levante di laga pekan kedua. Los Blancos berbekal kemenangan 4-1 di pekan pertama kontra Alaves, sedangkan Levante hanya bermain imbang 1-1 dengan Cadiz.20.00 WIB - Southampton vs Manchester United20.00 WIB - Wolverhampton vs Tottenham Hotspur22.30 WIB - Arsenal vs Chelsea (Live SCTV) ( Klik di sini untuk link live streaming)23.30 WIB - Bologna vs Salernitana23.30 WIB - Udinese vs Juventus (Live RCTI)01.45 WIB - Napoli vs Venezia01.45 WIB - AS Roma vs Fiorentina ( Klik di sini untuk link live streaming)22.00 WIB - Real Sociedad vs Rayo Vallecano00.30 WIB - Atletico Madrid vs Elche (Live BeIN Sports 1) ( Klik di sini untuk link live streaming)03.00 WIB - Levante vs Real Madrid (Live BeIN Sports 1) ( Klik di sini untuk link live streaming)20.30 WIB - Hoffenheim vs Union Berlin22.30 WIB - Bayern Muenchen vs Koln(SUR)