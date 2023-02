Jadwal dan Link Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Betis vs Barcelona, Man Utd vs Nottingham Forest

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah kompetisi dan turnamen top di Benua Eropa menggelar pertandingan seru nan menarik pada Kamis, 2 Februari 2023, dini hari WIB. Total, ada empat tim besar bakal bertanding saat itu. Barcelona menjadi salah satu tim besar yang dijadwalkan bertanding pada dini hari nanti. Blaugrana dijadwalkan akan bertandang ke markas Real Betis , Stadion Benito Villamarin pada lanjutan La Liga Spanyol 2022/2023, mulai pukul 03.00 WIB.Barcelona wajib menang andai ingin terus menjaga peluang meraih gelar juara. Jika kalah atau pun seri, rival abadi, Real Madrid yang bertanding melawan Valencia pada Jumat, 3 Februari 2023, bakal mengambil keuntungan memangkas jarak poin.Pada saat bersamaan, tim besar Liga Primer Inggris, Manchester United juga akan berduel dengan Nottingham Forest di kandang sendiri, Stadion Old Trafford pada leg kedua semifinal Piala Liga Inggris 2022/2023. Pada laga ini, Red Devils hanya butuh meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke babak final. Mengingat, mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 pada leg pertama, 26 Januari 2023.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di babak perempat final Coppa Italia dan babak 16-besar DFB Pokal (Jerman). Tim besar Italia, AS Roma dan tim raksasa Jerman, Bayern Muenchen akan terlibat di dua turnamen tersebut.Roma dijadwalkan menghadapi tim papan bawah Serie-A, Cremonese pada pukul 03.00 WIB. Sedangkan Muenchen bakal berhadapan dengan Mainz 05 mulai pukul 02.45 WIB.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Kamis, 2 Februari 2023, dini hari WIB:03:00: Real Betis vs BarcelonaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.03:00: Manchester United vs Nottingham ForestKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala Liga Inggris.00:00: Fiorentina vs Torino (live TVRI)03:00: AS Roma vs Cremonese (live TVRI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Coppa Italia.00:00: RB Leipzig vs Hoffenheim02:45: Mainz 05 vs Bayern Muenchen