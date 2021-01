Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Liverpool vs Manchester United

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Penikmat sepak bola Tanah Air bakal kembali dimanjakan dengan pertandingan sepak bola klub-klub top Eropa. Salah satunya big match antara Liverpool vs Manchester United.Kedua tim saat ini bersaing sengit di papan atas Liga Primer. The Red Devils menguasai puncak klasemen dengan 36 angka dari 17 laga, sedangkan The Reds berada di peringkat tiga dengan selisih tiga poin.Selain itu, bakal tersaji laga antara Sheffield United menghadapi Tottenham Hotspur. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara Manchester City dan Crystal Palace.Beralih ke Italia, laga tak kalah seru bakal tersaji dini hari nanti. Inter Milan akan menghadapi Juventus di Giuseppe Meazza.Sedangkan di Jerman akan tersaji laga antara Bayern Muenchen kontra Freiburg. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara Eintracht Frankfurt dan Schalke.Jadwal lengkap pertandingan malam ini:21.00 WIB Sheffield United vs Tottenham Hotspur (live Mola TV)23.30 WIB Liverpool vs Manchester United (live Mola TV)02.15 WIB Manchester City vs Crystal Palace (live Mola TV)18.30 WIB Napoli vs Fiorentina (live beIN Sports)21.00 WIB Crotone vs Benevento (live beIN Sports)21.00 WIB Sassuolo vs Parma (live beIN Sports)00.00 WIB Atalanta vs Genoa (live beIN Sports)02.45 WIB Inter Milan vs Juventus (live beIN Sports)21.30 WIB Bayern Muenchen vs Freiburg (live Mola TV)00.00 WIB Eintracht Frankfurt vs Schalke (live NET TV & Mola TV)(KAH)