Link Live Streaming Liga Top Eropa: Burnley vs Manchester City, Napoli vs Atalanta

: Sejumlah kompetisi dan turnamen sepak bola di Benua Eropa akan menggelar pertandingan pada Kamis 4 Februari dini hari WIB. Liga Primer Inggris dan Coppa Italia rasanya bakal menyedot banyak perhatian publik karena terdapat tim-tim besar yang akan bertanding.Manchester City menjadi salah satunya. The Citizens dijadwalkan akan bertandang ke markas Burnley pada pekan ke-22 Liga Inggris.Tiga poin sudah pasti menjadi harga mati untuk City andai ingin memperbesar peluang untuk meraih gelar. Sebab, saat ini, mereka sedang ditempel rival sekota, Manchester United yang berhasil meraih kemenangan atas Southampton dengan skor 9-0. Keduanya kini memiliki koleksi poin yang sama, yakni 44 poin.Selain itu, ada Liverpool juga yang dijadwalkan bertanding. The Reds akan menghadapi Brighton & Hove Albion di Stadion Anfield.Ini akan menjadi laga penting bagi Liverpool. Pasalnya, mereka butuh meraih kemenangan untuk menjaga peluang juara. Saat ini, The Reds berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 40 poin dan tertinggal empat poin dari City dan United.Laga tak kalah seru akan tersaji pada leg pertama babak semifinal Coppa Italia dini hari nanti. Saat itu, terdapat laga antara Napoli kontra Atalanta.Berikut jadwal dan link live streaming pertandingan-pertandingan di liga top Eropa pada Kamis 3 Februari dini hari WIB:01:00: Burnley vs Manchester City ( link 01:00: Fulham vs Leicester City ( link 02:30: Leeds United vs Everton ( link 03:15: Aston Villa vs West Ham United ( link 03:15: Liverpool vs Brighton & Hove Albion ( link 02:45: Napoli vs Atalanta (live TVRI, link 01:00: Levante vs Villarreal03:00: Granada vs Barcelona00:30: RB Leipzig vs Bochum ( link 00:30: Wolfsburg vs Schalke 04 ( link 02:45: Jahn Regensburg vs Koeln ( link 02:45: Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach ( link (ACF)