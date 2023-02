Link Live Streaming Man United vs Leeds Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola seru kembali tersaji pada Kamis, 9 Februari 2023, dini hari WIB. Setidaknya, ada tiga pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Sebab, ketiga laga tersebut akan melibatkan tim-tim besar. Manchester United salah satunya. Tim besutan Erik ten Hag tersebut dijadwalkan menjamu Leeds United pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/2023, mulai pukul 03.00 WIB.United wajib menang pada laga tersebut guna memperbesar peluang finis di empat besar. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 42 poin.Namun, United hanya unggul dua poin dari Newcastle United yang menempati posisi keempat. Bahkan, jarak Setan Merah dengan Tottenham Hotspur yang berada di posisi keempat hanya terpaut tiga poin.Meski demikian, bukan tugas mudah bagi United meraih kemenangan nanti. Mengingat, Leeds United juga punya tekad besar meraih kemenangan agar bisa jauh dari zona degradasi.Laga United vs Leeds bukan satu-satunya pertandingan seru yang digelar nanti. Para pencinta sepak bola juga bakal disuguhkan pertandingan semifinal Piala Dunia Antarklub 2022 antara Al-Ahly vs Real Madrid pada pukul 02.00 WIB.Selain Piala Dunia Antarklub, pertandingan seru juga akan tersaji di babak 16-besar DFB Pokal 2022/2023. Turnamen ini akan menggelar pertandingan antara Bochum vs Borussia Dortmund.Berikut ini jadwal pertandingan beserta link live streaming pada Kamis, 9 Februari 2023, dini hari WIB:Liga Primer Inggris03:00: Manchester United vs Leeds United ( link live streaming Piala FA02:45: Sunderland vs Fulham (live beIN Sports 3) ( link live streaming DFB Pokal00:00: Nuernberg vs Fortuna Duesseldorf02:45: Bochum vs Borussia Dortmund (live Kompas TV) ( link live streaming Piala Dunia Antarklub02:00: Al-Ahly vs Real Madrid ( link live streaming