Perkenalan Minamino Gabung AS Monaco Bikin Fans Salfok, Mirip Uchiha Sasuke

Biaya transfer Minamino

Jakarta: Takumi Minamino , penyerang sayap Liverpool yang baru saja hengkang, resmi bergabung ke AS Monaco. Pemain timnas Jepang tersebut dikontrak hingga 2026.Dilansir dari situs resmi klub, AS Monaco sendiri telah mengumumkan bergabungnya Minamino. “AS Monaco dengan bangga mengumumkan kedatangan Takumi Minamino. Gelandang serang internasional Jepang berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak empat tahun, hingga Juni 2026,” tulis akun resmi AS Monaco.AS Monaco juga memperkenalkan Minamino dengan cara yang unik di media sosial dengan gaya khas anime dan manga Jepang. Minamino yang berkostum AS Monaco dibalut celana dan kimono bak samurai Jepang. Tali digunakan sebagai ikat pinggang.Para fans salah fokus karena menganggap gambar Minamino tersebut lebih mirip seperti karakter Uchiha Sasuke dari franchise Naruto."Sasuke Minamino," tulis seorang fans."Sasuke?" timpal yang lain."Take care of our Samurai (Jaga baik-baik Samurai kami)," komentar fans Liverpool.AS Monaco mendapatkan Takumi Minamino dari Liverpool dengan biaya transfer mencapai 15,4 juta poudsterling atau sekitar Rp278 miliar pada bursa transfer pemain musim panas ini.Dikutip dari Sky Sports, Rabu, AS Monaco mengeluarkan 12,9 juta poundsterling (sekitar Rp233 miliar) untuk biaya awal dan 2,5 juta poundsterling (sekitar Rp45 miliar) untuk tambahan pada bursa transfer pemain kali ini."Saya sangat senang menjadi bagian dari proyek yang sangat menarik ini, di klub dengan tradisi hebat dan salah satu yang paling dikenal di Ligue 1. Saya tak sabar untuk menemukan lingkungan baru saya dan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu tim," ungkap Minamino.Takumi Minamino didatangkan oleh Liverpool dari RB Salzburg pada bursa transfer pemain Januari 2020 lalu dan masih memiliki kontrak di Anfield hingga Juni 2024 mendatang.Selama membela Liverpool, pemain 27 tahun tersebut telah mencatatkan 53 penampilan dan menyumbangkan 14 gol serta tiga assist dari berbagai ajang dengan total 2.131 menit bermain.Pada musim lalu, Minamino tercatat tampil di 24 pertandingan Liverpool pada berbagai ajang dan sukses menyumbangkan 10 gol serta satu assist dari 1.008 menit bermain.