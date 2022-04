Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Man City vs Liverpool dan Levante vs Barcelona

(KAH)

Sejumlah laga lanjutan liga-liga top Eropa bakal kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (10-11 April WIB). Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pertemuan Manchester City dengan Liverpool Laga tersebut diprediksi sengit karena keduanya sedang bersaing ketat di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. City berada di puncak dengan koleksi 73 poin, sedangkan Liverpool berada di bawahnya dengan jarak satu poin.Rekam jejak lima pertemuan terakhir menunjukkan, City sudah menang dua kali dan kalah sekali dari Liverpool, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang. Namun, The Citizens tampak lebih diuntungkan dalam laga nanti karena berstatus sebagai tuan rumah.Beralih ke La Liga Spanyol, terdapat pertemuan Levante dengan Barcelona yang diyakini tidak kalah seru karena keduanya sedang sama-sama butuh tambahan tiga poin. Barca perlu kemenangan demi naik ke posisi dua, sedangkan Levante ingin keluar dari zona degradasi.Barcelona tentu unggul di atas kertas karena salah satunya sudah pernah menang tiga kali dari lima pertemuan dengan Levante belakangan ini. Tapi, Levante bisa saja membuat kejutan karena bakal menjadi tuan rumah di Estadio Ciudad de Valencia.Selain dua pertandingan di atas, masih ada sejumlah laga menarik lainnya dari Serie A Italia, Ligue 1 Prancis, dan Bundesliga Jerman. Berikut jadwal lengkap liga top Eropa di sepanjang malam nanti (10-11 April):20.00 WIB: Brentford vs West Ham United20.00 WIB: Leicester City vs Crystal Palace20.00 WIB: Norwich City vs Burnley22.30 WIB: Manchester City vs Liverpool18.00 WIB: Bordeaux vs Metz20.00 WIB: Angers vs Lille20.00 WIB: Brest vs Nantes20.00 WIB: Monaco vs Troyes22.05 WIB: Lens vs Nice00.00 WIB: Strasbourg vs Lyon02.00 WIB: Marseille vs Montpellier20.30 WIB: Bochum vs Bayer Leverkusen22.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Freiburg00.30 WIB: RB Leipzig vs Hoffenheim17.30 WIB: Genoa vs Lazio20.00 WIB: Napoli vs Fiorentina20.00 WIB: Sassuolo vs Atalanta20.00 WIB: Venezia vs Udinese23.00 WIB: Roma vs Salernitana01.45 WIB: Torino vs AC Milan19.00 WIB: Osasuna vs Alaves21.15 WIB: Espanyol vs Celta Vigo23.30 WIB: Elche vs Real Sociedad02.00 WIB: Levante vs Barcelona