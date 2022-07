Jadwal Pertandingan Pramusim Malam Ini: Liverpool vs Palace, Melbourne Victory vs MU, Tayang di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(PAT)

Jakarta: Para penikmat sepak bola kembali disuguhkan sejumlah pertandingan pramusim menarik pada Jumat, 15 Juli 2022. Setidaknya ada empat tim besar yang akan bertanding pada malam nanti. Manchester United salah satunya. Red Devils dijadwalkan menghadapi tim unggulan Australia, Melbourne Victory.Laga ini tersebut akan digelar di Stadion Melbourne Cricket Ground dan kick-off pada pukul 17.05 WIB. Ini akan menjadi pertandingan kedua dalam agenda pramusim tim besutan Erik ten Hag tersebut.Sebelumnya, United dijadwalkan bertanding melawan rival mereka, Liverpool di Thailand pada 12 Juli 2022. Pada laga itu, Setan Merah menang dengan skor telak 4-0.Sementara United bertolak ke Australia, Liverpool melakoni pertandingan pramusim selanjutnya di Singapura. Di sana, The Reds kembali menghadapi tim Liga Primer Inggris, yakni Crystal Palace. Kedua tim ini dijadwalkan akan bertanding pada pukul 19.35 WIB.Selain United dan Liverpool, ada pula tim raksasa Belanda, Ajax yang dijadwalkan bertanding pada malam ini. Mereka bakal melakoni laga persahabatan dengan tim Belgia, AS Eupen.Terakhir, tim besar lainnya yang dijadwalkan bertanding adalah Paris Saint-Germain. Les Parisiens bakal bertanding uji coba melawan tim Ligue 2 Prancis, Quevilly.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming sepak bola pada Jumat, 15 Juli 2022:Jumat, 15 Juli 202217:05: Melbourne Victory vs Manchester United19:35: Liverpool vs Crystal Palace ( link live streaming 20:30: Ajax vs AS Eupen22:00: Paris Saint-Germain vs QuevillySabtu, 16 Juli 202201:15: Besiktas vs Mainz 05