Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Everton Jamu City, Empoli Hadapi Juventus

Rentetan pertandingan sepak bola liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (26-27 Februari WIB). Namun sayangnya, belum ada Big Match yang tersaji karena tim-tim besar akan menghadapi lawan kurang sepadan.Everton kontra Manchester City merupakan salah satu laga lanjutan Liga Primer Inggris yang bakal bergulir malam nanti. Laga tersebut tampak kurang berimbang karena tuan rumah berstatus sebagai tim papan bawah, sedangkan City pemuncak klasemen sementara.City sedang berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 63 poin atau hanya berjarak tiga angka dengan Liverpool yang berada di urutan dua. Oleh karena itu, The Citizens diyakini bakal memanfaatkan dengan baik laga melawan Everton untuk menjauh dari Liverpool.Di sisi lain, Everton sedang bertengger di urutan 16 klasemen sementara dengan koleksi 22 poin. Mereka sempat kalah pada laga sebelumnya dari Everton dan butuh tambahan tiga poin agar tidak disalip Newcastle United yang tepat berada di bawahnya. Selain itu, Everton juga hanya berjarak dua angka dengan Burnley yang berada di slot zona degradasi teratas.Beralih ke Serie A Italia, terdapat Empoli yang akan menjamu Juventus di Stadion Carlo Castellani. Meski berstatus sebagai tim tamu, Bianconeri tetap lebih diunggulkan karena berstatus sebagai tim papan atas yang berisikan para pemain kelas dunia.Namun, Juventus juga mesti waspada karena Empoli bisa saja sedang berjuang keras untuk keluar dari tren negatif gagal menang dalam 10 laga (semua kompetisi) belakangan ini. Selain itu, Bianconeri tampak kurang tajam karena selalu meraih hasil imbang 1-1 pada tiga laga terakhirnya, termasuk ketika menghadapi Villarreal di Liga Europa beberapa hari lalu.Selain dua pertandingan di atas, masih banyak pertandingan liga-liga top Eropa yang siap tersaji pada sepanjang malam nanti (26-27 Februari WIB). Berikut jadwal lengkapnya:19.30 WIB: Leeds United vs Tottenham Hotspur22.00 WIB: Brentford vs Newcastle United22.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Aston Villa22.00 WIB: Crystal Palace vs Burnley22.00 WIB: Manchester United vs Watford00.30 WIB: Everton vs Manchester City23.00 WIB: Strasbourg vs Nice03.00 WIB: PSG vs Saint-Etienne21.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Arminia Bielefeld21.30 WIB: Union Berlin vs Mainz21.30 WIB: Borussia M'gladbach vs Wolfsburg21.30 WIB: Freiburg vs Hertha Berlin21.30 WIB: Greuther Fuerth vs FC Cologne00.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Bayern Muenchen21.05 WIB: Salernitana vs Bologna00.05 WIB: Empoli vs Juventus02.50 WIB: Sassuolo vs Fiorentina20.00 WIB: Mallorca vs Valencia22.15 WIB: Getafe vs Alaves00.30 WIB: Rayo Vallecano vs Real Madrid03.00 WIB: Atletico Madrid vs Celta Vigo