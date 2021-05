Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Persaingan Empat Besar Liga Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terdapat lima laga lanjutan liga top Eropa yang siap bergulira pada Selasa 18 Mei waktu setempat atau Rabu 19 Mei dini hari WIB. Empat di antaranya berasal dari Liga Primer Inggris Pertemuan Chelsea vs Leicester City menjadi sorotan utama dalam rangkaian laga nanti. Keduanya diketahui berstatus sebagai tim papan atas yang sedang berjuang mempertahankan posisi empat besar.Leicester berada di atas angin karena sedang berada di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 66 poin. Sedangkan Chelsea berada di bawahnya dengan kumpulan 64.Apapun hasil pertandingan keduanya nanti, diyakini bakal menguntungkan sang juara bertahan Liverpool/ Sebab, mereka sedang bertengger di urutan lima dengan koleksi 63 poin.Namun menariknya, terdapat laga Manchester United kontra Fulham sebelum Chelsea dan Leicester bertanding. Setan Merah diketahui sedang bertengger di urutan dua klasemen sementara dengan koleksi 70 poin atau berjarak empat angka dengan The Foxes.Selain kedua pertandingan tersebut, terdapat pertemuan Brighton & Hove Albion vs Manchester City. Tapi hasil pertandingannya tidak terlalu penting karena The Citizens sudah menyegel gelar juara dan Brighton dipastikan selamat dari zona degradasi.Satu pertandingan Serie A Italia juga bakal meramaikan rangkaian laga lanjutan liga top Eropa pada dini hari nanti. Berikut jadwal lengkapnya:00.00 WIB: Manchester United vs Fulham00.00 WIB: Southampton vs Leeds United01.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Manchester City02.15 WIB: Chelsea vs Leicester City01.30 WIB: Lazio vs Torino(KAH)