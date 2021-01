Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Milan Jamu Torino, Leipzig Hadapi Dortmund

Sejumlah laga lanjutan kompetisi top Eropa akan kembali tersaji pada malam hingga dini hari nanti (9-10 Januari). Beberapa di antaranya berasal dari Serie A Italia dan Bundesliga Jerman. AC Milan vs Torino menjadi salah satu laga yang paling menarik perhatian pada lanjutan Serie A. Sebab, hasil pertandingannya bakal berpengaruh besar terhadap kondisi kedua tim di klasemen sementara.Milan sedang bertengger di pucuk klasemen sementara Serie A dengan koleksi 37 poin atau hanya berselisih satu angka dengan Inter Milan yang berada di bawahnya. Sedangkan Torino punya misi menjauh dari zona degradasi.Dari lanjutan Bundesliga ada RB Leipzig yang bakal menjamu Borussia Dortmund. Kedua tim diketahui sama-sama berstatus sebagai tim papan atas dan diperkuat oleh para pemain bintang dunia.Leipzig sedang menempati urutan dua klasemen sementara dengan koleksi 31 poin atau berjarak dua angka dengan Bayern Muenchen yang berada di puncak. Sedangkan Dortmun mengisi urutan empat dengan kumpulan 25 poin atau sedang dibuntuti Union Berlin, Wolfsburg dan Borussia M'Gladbach dengan jarak satu poin.Lanjutan liga top Eropa dari Spanyol dan Prancis juga bakal meramaikan rentetan pertandingan nanti malam. Berikut jadwal lengkapnya:03.00 WIB: Bordeaux vs Lorient03.00 WIB: Dijon vs Olympique Marseille03.00 WIB: Lens vs Strasbourg03.00 WIB: Metz vs Nice03.00 WIB: Monaco vs Angers03.00 WIB: Montpellier vs Nantes03.00 WIB: Nimes vs Lille03.00 WIB: PSG vs Brest03.00 WIB: Reims vs Saint-Etienne03.00 WIB: Rennes vs Olympique Lyonnais21.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Werder Bremen21.30 WIB: Freiburg vs Koeln21.30 WIB: Union Berlin vs Wolfsburg21.30 WIB: Schalke vs Hoffenheim21.30 WIB: Mainz vs Eintracht Frankfurt00.30 WIB: RB Leipzig vs Borussia Dortmund21.00 WIB: Benevento vs Atalanta00.00 WIB: Genoa vs Bologna02.45 WIB: Milan vs Torino20.00 WIB: Sevilla vs Real Sociedad22.15 WIB: Atletico Madrid vs Athletic Club00.30 WIB: Granada vs Barcelona03.00 WIB: Osasuna vs Real Madrid(KAH)