Hasil Lengkap Babak Pendahuluan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

(RIZ)

Laga leg pertama Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB, berkesudahan dengan skor 6-0 untuk kemenangan Skuat Garuda.Leg kedua bakal digelar pada Selasa 17 Oktober 2023. Negara pemenang di babak pendahuluan nantinya akan lolos ke putaran kedua.Sejak jumlah peserta Piala Dunia bertambah menjadi 48 tim, Asia mendapat jatah delapan slot, plus satu slot lewat jalur play-off.Indonesia dan 19 negara di Asia mengikuti fase pendahuluan karena termasuk berada di 20 peringkat terbawah rangking FIFA di konfederasi Asia (AFC).Nantinya, negara yang lolos babak pendahuluan akan bergabung ke fase grup. Terdiri dari 9 grup, pemenang dan runner up fase kedua, yang baru digelar November 2023, nantinya akan meloloskan 18 tim ke fase ketiga. Ke-18 tim yang lolos ini otomatis akan ikut putaran final Piala Asia 2027 Arab Saudi.Fase ketiga akan diikuti 18 negara, dan akan dibagi lagi menjadi tiga grup. Pemenang dan runner up grup, yakni sebanyak 6 tim akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.Sementara, tim peringkat 3 dan 4 akan bergabung dalam satu grup untuk memperebutkan dua slot lagi. Juara dan runner up bakal menyusul enam tim yang sudah lolos ke putaran final. Sementara peringkat ketiga akan memperebutkan jatah satu slot lagi lewat babak play off melawan tim dari konfederasi lain.Selain laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, sembilan laga lain juga tersaji pada babak pendahuluan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.Berikut hasil lengkap leg pertama fase pendahuluan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:Myanmar 5-1 MakauChina Taipei 4-0 Timor LesteSingapura 2-1 GuamHong Kong 4-0 BhutanMaladewa 1-1 BangladeshNepal 1-1 LaosKamboja 0-0 PakistanAfghanistan 0-0 MongoliaSedangkan laga antara Yaman vs Sri Lanka baru akan digelar beberapa jam lagi.