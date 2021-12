Viral Momen Asnawi Ucapkan Terima Kasih ke Pemain Singapura yang Gagal Penalti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Timnas Indonesia akhirnya melaju ke babak final Piala AFF usai menang atas Singapura dengan skor akhir 4-2 pada laga leg ke-2 yang berlangsung Sabtu, 25 Desember 2021.Jalannya pertandingan begitu dramatis, termasuk dengan banyaknya keputusan kontroversial wasit di laga kali ini.Laga diwarnai enam gol dan tiga kartu merah. Sejak menit 67, The Lions sudah bermain dengan 9 pemain. Kartu merah pertama sebelumnya diterima Safwuan Baharudin di menit akhir babak pertama. Menit ke 67 giliran Irfan Fandi yang dikeluarkan wasit. Satu kartu merah lagi diterima Hassan Sunny di babak kedua tambahan waktu. Padahal, sepanjang laga Sunny bermain oke.Empat gol Indonesia dicetak Ezra Walian (menit 11), Arhan Pratama (87'), bunuh diri Mohammad Shawal (91') dan Egy Maulana Vikri (105'). Sementara Singapura mencetak gol lewat Song Ui Young (45+4) dan Syahdan Sulaeman (74')Kemenangan skuad Garuda juga diwarnai kegagalan pemain andalan Singapura, Faris Ramli saat mengeksekusi penalti di menit-menit akhir pertandingan. Jika Faris sukses maka pupus sudah langkah Indonesia.Namun keberuntungan masih berpihak kepada Indonesia karena sepakan Faris sukses ditepis oleh Nadeo. Kegagalan Faris mengekseskusi penalti menghadirkan momen unik, karena tiba-tiba Asnawi Mangkualam langsung menghampirinya dan mengucapkan terima kasih."Thank you, thank you so much," ujar Asnawi kepada Faris.Faris terlihat hanya terdiam, namun justru pemain Singapura lainnya yang terpancing emosi.Kegagalan penalti inilah yang menjadi titik balik timnas Indonesia. Dalam babak perpanjangan waktu mereka sukses menambah dua gol sekaligus mengamankan tiket ke babak final.Di final nanti Indonesia akan bertemu antara pemenang semifinal lainnya antara Thailand atau Vietnam yang akan berlangsung Minggu, 26 Desember 2021 esok hari.