Timnas Indonesia Resmi Luncurkan Jersey Tandang 2022

Jakarta: Hanya berselang dua hari dari perilisan jersey kandang, Timnas Indonesia resmi meluncurkan jersey tandang terbaru mereka, pada Jumat 1 Juli 2022.Melalui video berdurasi 50 detik yang di rilis oleh Mills melalui akun instagramnya, kali ini tampil sosok pemain naturalisasi yang juga punggawa timnas senior Marc Klok, menjadi model pada rilis kali ini .Mills sebagai penyuplai apparel Tim Merah Putih kembali menghadirkan putih sebagai warna utama jersey away ini. Sementara warna hijau tetap akan menjadi pendamping, dan disertai sedikit sentuhan biru.Warna hijau dan biru ini dipilih untuk merepresentasikan gunung dan lautan Tanah Air. Hal ini sesuai konsep kostum ini, yakni kekayaan alam negara Indonesia.Dengan tema klasik era 1987 yang dipadupadankan dengan sedikit corak-corak modern, Jersey away ini terdapat perbedaan denganJersey home, dimana pada Jersey yang dipakai pada laga pembuka timnas u19 di piala AFF ini, terdapat corak-corak sayap Garuda yang berbentuk v, yang berarti vikthree di kainnya.Teknologi Jacquard juga digunakan pada kain Jersey tandang kali ini, yang motifnya dibentuk dari sayap burung Garuda.Sementara pada bagian kerah, sentuhan corak modern dibalut teknologi Computerize flat knit atau mills zaquarknit, membuat penampakannya semakin elegan.diharapkan dengan adanya Apparel away ini bisa mengulang prestasi sepakbola kita di sea games 1987 silam ."Kita Masih mengusung tema yang klasik untuk Jersey away 2022 ini , dan dipadukan dengan sedikit corak-corak modern, dan diharapkan dengan adanya Apparel away ini bisa mengulang prestasi sepakbola kita di sea games 1987," ungkap CEO Mills, Tjia Kong Hou, dalam keterangan resminya.Nantinya Jersey putih ini akan dipadukan dengan celana hijau toska yang juga berbeda dari warna hijau sebelumnya, serta kaus kaki putih ketika timnas Indonesia bermain tandang.Untuk Jersey away ini terdapat dua harga untuk kostum tandang Timnas Indonesia tersebut. Harga itu buat jersey player issued atau yang dipakai pemain dan harga untuk kostum replika."Harga jersey tipe player issued Rp939 ribu, kemudian tipe replika Rp439 ribu. Bagi penggemar timnas yang ingin membeli jersey, bisa didapatkan pada pertengahan Juli mendatang," tambahnya .Untuk lokasi penjualan, Jersey ini bisa didapatkan di seluruh Mills Store. Termasuk toko-toko yang menjadi rekanan dari Mills.