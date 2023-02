Jadwal Sepak Bola Hari Ini: Arsenal Bersiap Jauhi Kejaran Manchester City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Penikmat sepak bola Indonesia akan kembali disuguhkan laga menarik pada akhir pekan ini. Liga-liga top Eropa kembali bergulir, begitu juga kompetisi domestik.Di Indonesia, Persita Tangerang akan menjamu Bhayangkara FC. Sedangkan Persikabo 1973 akan menghadapi Madura United.Beralih ke Inggris, Arsenal akan menghadapi Brentford untuk kembali menjauhi kejaran Manchester City. Sedangkan West Ham akan menjamu Chelsea dan Leicester City ditantang Tottenham Hotspur.Bergeser ke Spanyol, Sevilla akan menjamu Real Mallorca. Sedangkan Athletic Bilbao akan melawat ke markas Valencia.Pindah ke Italia, AS Roma akan menantang Lecec. Sedangkan Lazio mendapat tamu sulit ketika Atalanta datang menyambangi.Sementara di Jerman, Borussia Dortmund akan bertamu ke markas Werder Bremen. Sedangkan Bayern Muenchen akan menjamu VfL Bochum.Jadwal lengkap sepak bola hari ini:Sabtu, 11 Februari15.00 WIB Persita vs Bhayangkara17.00 WIB Persikabo vs Madura UnitedSabtu, 11 Februari19.30 WIB West Ham vs Chelsea22.00 WIB Fulham vs Nottingham Forest22.00 WIB Leicester vs Spurs22.00 WIB Arsenal vs Brentford22.00 WIB Crystal Palace vs Brighton22.00 WIB Southampton vs WolvesMinggu, 12 Februari00.30 WIB Bournemouth vs NewcastleSabtu, 11 Februari22.15 WIB Almeria vs Real BetisMinggu, 12 Februari00.30 WIB Sevilla vs Real Mallorca03.00 WIB Valencia vs Athletic BilbaoSabtu, 11 Februari21.00 WIB Empoli vs SpeziaMinggu, 12 Februari00.00 WIB Lecce vs Roma02.45 WIB Lazio vs AtalantaSabtu, 11 Februari21.30 WIB Bremen vs Dortmund21.30 WIB Mainz vs Augsburg21.30 WIB Bayern vs Bochuum21.30 WIB Hoffenheim vs Leverkusen21.30 WIB Freiburg vs StuttgartMinggu, 12 Februari00.30 WIB Leipzig vs Union Berlin