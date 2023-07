PSSI Diskusi dengan Perwakilan Bundesliga dan Borussia Dortmund

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Perwakilan Bundesliga dan Borrusia Dortmund melakukan kunjungan ke kantor PSSI, GBK Arena Senayan, Jakarta pada 17-18 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara PSSI dan Deutsche Fussball Liga (DFL) atau Liga Sepakbola Jerman beberapa waktu lalu.Rombongan Bundesliga dan Borrusia Dortmund terdiri empat orang, yakni Christian Diercks sebagai Head of the Academy Borussia Dortmund, Dennis Kittel sebagai Head of Sales and Strategic Projects Bundesliga International, Verena Leidinger sebagai Manager International and New Business Borussia Dortmund, dan Tizian Ibach sebagai Manager Business Development and Marketing Bundesliga International.Pada Senin (17/7) kemarin, Wakil Ketua Umum Ratu Tisha Destria menerima rombongan tersebut dan langsung melakukan meeting dan dikusi. Kedua belah pihak melakukan diskusi terkait kompetisi terutama usia muda di Indonesia. Selain itu juga soal pengembangan dan pembinaan pemain di kompetisi.Hari ini, Selasa (18/7), rombongan Bundesliga dan Borrusia Dortmund melakukan kunjungan ke latihan tim U-17 Indonesia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka didampingi oleh Direktur Teknik Indra Sjafri. Setelah itu, Wakil Ketua Umum Zainudin Amali yang didampingi Sekjen Yunus Nusi menerima rombongan tersebut dan melakukan meeting."Kami apresiasi kedatangan perwakilan Bundesliga dan Borrusia Dortmund. Hari ini kami banyak melakukan diskusi seperti pengembangan serta sistem kompetisi, timnas, organisasi dan lain-lain," kata Zainudin Amali.Seperti diketahui, pada 7 Juni lalu, Ketum, Waketum, dan anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengunjungi markas DFL di Frankfurt, Jerman untuk kerja sama dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) demi penguatan sepak bola Indonesia. Penguatan tersebut difokuskan pada dua bidang utama, yaitu pertama, memajukan kapasitas teknis dan keahlian olahraga.Kedua, memajukan struktur liga dan klub. Dalam MoU tersebut, DFL dan PSSI berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan berkolaborasi dalam pemasaran bersama, serta mendukung aktivitas inti dalam persepakbolaan.