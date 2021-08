Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Arsenal dan Bayern Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Sejumlah pertandingan seru akan digelar pada Rabu, 26 Agustus dini hari WIB. Setidaknya ada dua tim besar yang dijadwalkan bertanding pada dini hari nanti. Bayern Muenchen salah satunya. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Bremer SV pada babak pertama DFB Pokal 2021-2022 pada pukul 01.15 WIB.Muenchen diunggulkan di atas kertas pada laga ini. Mengingat, mereka akan menghadapi tim yang berada di divisi kelima Liga Jerman.Satu-satunya yang patut diwaspadai Muenchen adalah bagaimana kekuatan tim. Maklum, ini merupakan pertemuan pertama Die Roten dengan Bremer.Kemudian, tim besar lainnya yang akan bertanding adalah Arsenal . The Gunners akan berduel dengan West Bromwich Albion pada babak kedua Piala Liga Inggris 2021-2022, pukul 02.00 WIB.Kemenangan sudah menjadi torehan wajib buat Arsenal. Selain melaju ke babak selanjutnya, kemenangan juga dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan diri mereka yang terpuruk pada awal Liga Primer Inggris musim ini.02:00: Brondby IF vs FC Salzbourg ( link live streaming 02:00: Dinamo Zagreb vs Sheriff ( link live streaming 02:00: Shakhtar Donetsk vs AS Monaco ( link live streaming DFB Pokal01:15: Bremer SV vs Bayern Muenchen ( link live streaming Piala Liga Inggris01:45: Newcastle United vs Burnley01:45: Newport County vs Southampton02:00: West Bromwich Albion vs Arsenal ( link live streaming