Mengenal Beberapa Derbi di J-League

Jakarta: Sejak dimulainya era J-League pada 1993, laga derbi alias pertarungan satu daerah baru memanas dalam dua dekade terakhir.Kemunculan klub-klub baru atau yang berpindah kandang setelah era J-League memunculkan berbagai persaingan baru yang sebelumnya tak ada.Seperti di negara-negara lain, laga derbi di Jepang juga biasanya berlangsung panas dan juga penuh pertaruhan gengsi, di dalam dan luar lapangan.Di Jepang, derbi terbagi menjadi beberapa bagian. Derbi yang mempertemukan tim satu kota, derbi tim satu prefektur, satu daerah, hingga ada derbi nasional antara dua tim besar di Jepang.Sangat jarang di Jepang ada dua tim yang berasal benar-benar dari satu kota yang sama.Hal ini karena dalam pembentukan klub, biasanya dari satu daerah hanya muncul satu tim, dengan harapan mendapat dukungan dari fans lokal di daerah tersebut.Meski begitu, ada beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu tim, misalnya Kota Saitama dan juga Yokohama. Di Yokohama, Yokohama FC dibentuk oleh fans Yokohama Flugels saat tim mereka digabung dengan klub rival sekota, Yokohama Marinos, menjadi Yokohama F. Marinos.Sedangkan di Saitama, Urawa Red Diamonds, memiliki rival sekota yaitu Omiya Ardija yang kini main di kasta kedua.Derbi Satu Kota:Derbi Saitama: Urawa Red Diamonds vs Omiya ArdijaDerbi Yokohama: Yokohama F. Marinos vs Yokohama FCPrefektur di Jepang adalah daerah administrasi terbesar kedua di bawah negara, setara dengan provinsi di Indonesia. Dalam satu prefektur, biasanya terdapat banyak klub yang berasal dari kota-kota yang berbeda, membuat banyak derbi satu prefektur yang terjadi di Jepang.Di Ibu Kota Jepang, Tokyo, misalnya, ada laga Derbi Tokyo yang mempertemukan FC Tokyo dengan Tokyo Verdy, dan juga laga bertajuk Tokyo Clasic mempertemukan FC Tokyo dengan Machida Zelvia.Derbi Kanagawa mungkin adalah derbi satu prefektur terbesar saat ini, mempertemukan Yokohama F. Marinos dengan Kawasaki Frontale, dua klub yang juara dalam empat musim terakhir J1-League.Meski sama-sama bernama Osaka, duel Gamba Osaka vs Cerezo Osaka, sebenarnya adalah derbi prefektur karena tak berasal dari satu kota. Gamba berasal dari Suita, sedangkan Cerezo ada di Kota Osaka.Derbi Shizuoka juga cukup besar dengan Jubilo Iwata yang pernah tiga kali juara J1 League meski kini ada di divisi 2 melawan Shimizu S-Pulse.Derbi Satu Prefektur:Derbi Ibaraki: Kashima Antlers vs Mito HollyHockDerbi Chiba: Kashiwa Reysol vs JEF United ChibaDerbi Tokyo: F.C.Tokyo vs Tokyo VerdyTokyo Classic: F.C.Tokyo vs Machida ZelviaDerbi Kanagawa: Yokohama F. Marinos vs Kawasaki FrontaleDerbi Shinshu: Matsumoto Yamaga vs Nagano ParceiroDerbi Shizuoka: Jubilo Iwata vs Shimizu S-PulseDerbi Osaka: Gamba Osaka vs Cerezo OsakaDerbi Fukuoka: Avispa Fukuoka vs Giravanz KitakyushuRegion atau wilayah adalah penyebutan sebuah daerah di Jepang yang biasanya memiliki tradisi serupa karena berdekatan, terdiri dari beberapa prefektur, atau berada di satu pulau yang sama.Wilayah Kanto misalnya, ia merupakan wilayah yang berada di Greater Tokyo Area alias daerah metropolitan yang berada di sekitar Tokyo dan membentuk kota metropolitan terbesar di dunia.Laga Tamagawa Clasico adalah Derbi Kanto, mempertemukan dua tim yang terpisah sungai Tamagawa, FC Tokyo dan Kawasaki Frontale.Di Kansai, ada Derbi Kansai yang mempertemukan Kyoto Sanga dengan Gamba Osaka atau Vissel Kobe dengan Cerezo Osaka. Sedangkan laga Gamba atau Cerezo melawan Vissel Kobe disebut Derbi Hanshin.Selain itu ada Derbi Shikoku di Pulau Shikoku antara Tokushima Vortis dan Ehime FC, juga Derbi Kyushu di Pulau Kyushu dengan duel antara tim-tim dari pulau tersebut: Avispa Fukuoka, Sagan Tosu, dan Oita Trinita.Derbi Satu Wilayah:Timur LautDerbi Tohoku: Blaublitz Akita vs Grulla Morioka vs Fukushima United FCDerbi Michinoku: Vegalta Sendai vs Montedio YamagataOu Honsen: Blaublitz Akita vs Montedio YamagataDerbi Nambu: Vanraure Hachinohe vs Iwate Grulla MoriokaKantoDerbi Kanto Utara: Mito HollyHock vs Tochigi SC vs Thespakusatsu GunmaTamagawa Classico: FC Tokyo vs Kawasaki FrontaleDerbi Takesho: Machida Zelvia vs SC SagamiharaKoshinetsuDerbi Koshin: Ventforet Kofu vs Matsumoto YamagaChubuDerbi Fujisan: Ventforet Kofu vs Shimizu S-PulseDerbi Tokai: Shimizu S-Pulse/Jubilo Iwata vs. Nagoya GrampusKansaiDerbi Kansai: Kyoto Sanga vs Gamba Osaka/Vissel Kobe vs Cerezo OsakaDerbi Keihan: Kyoto Sanga vs Gamba Osaka/Cerezo OsakaDerbi Hanshin: Gamba Osaka/Cerezo Osaka vs Vissel KobePulau ShikokuDerbi Shikoku: Tokushima Vortis vs Ehime FC/Kamatamare SanukiPulau KyushuDerbi Kyushu: Avispa Fukuoka vs Giravanz Kitakyushu/Sagan Tosu/Oita TrinitaAda pula laga antara dua tim besar di Jepang yang dijuluki Derbi Nasional karena biasanya menampilkan dua tim dengan prestasi besar di Liga Jepang.Salah satu laga yang dijuluki Derbi Jepang adalah Verdy Kawasaki yang juara dua edisi awal J-League melawan Yokohama F. Marinos, tim yang mengakhiri rentetan juara Verdy Kawasaki dan kini punya empat gelar J1-League.Ada pula duel Kashima Antlers versus Jubilo Iwata. Antlers adalah pemilik terbanyak gelar J1-League dengan delapan buah, sedangkan Jubilo Iwata pernah tiga kali juara.Duel Urawa Red Diamonds versus Gamba Osaka juga disebut duel dua mata angin karena Urawa Reds yang berasal dari Timur melawan Gamba dari Barat.Derbi Jepang:Verdy Kawasaki vs Yokohama F. MarinosKashima Antlers vs Jubilo IwataUrawa Red Diamonds vs Gamba Osaka(ACF)