Momen Bek Liverpool Tak Berkutik Menahan One Two Anguissa-Zielinski

Jakarta: Napoli berhasil menekuk Liverpool dalam matchday ke-1 Liga Champions Grup A di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Kamis 8 September 2022 dini hari WIB. I Partenopei menang 4-1 atas The Reds.Dalam laga tersebut tercipta gol yang apik. Yakni gol kedua Napoli pada menit ke-31 yang dicetak dari hasil kerjasama umpan satu dua antara Zambo Anguissa-Piotr Zielinski. One two tersebut berhasil membuat bek Liverpool tak berkutik.Gol ciamik ini berawal dari pergerakan Anguissa yang mencoba melewati pemain bertahan Liverpool. Dihadang dua pemain Harvey Elliott dan Joe Gomez, Anguissa memberi umpan ke Zielinski yang tidak dikawal, lalu melakukan pergerakan ke kotak penalti.Zielinski langsung memberikan umpan menyusur yang melewati tiga pemain Liverpool yang berada di kota penalti menjaga pergerakan Anguissa. Gomez, Fabinho, dan Trent Alexander-Arnold yang berada di kotak penalti mati kutu melihat umpan berkelas pemain 28 tahun itu sudah berada di depan Anguissa.Anguissa yang sudah lolos dari pengawalan menceploskan bola ke pojok gawang dan gagal diantisipasi Alisson Becker. Napoli pun unggul 2-0.(Meme pemain Liverpool tidak berkutik menahan one two Anguissa-Zielinski/Twitter)Gol pertama Napoli dicetak Zielinski melalui titik putih Setelah gol kedua yang tercipta dari proses apik, Napoli kembali menggandakan keunggulan menjadi 3-0 melalui sepakan Giovanni Simeone yang menerima umpan Kvaratskhelia yang sebelumnya menaklukkan Gomez dari sisi kanan, umpan tariknya disambar Simeone ke gawang Alisson. Skor 3-0 bertahan hingga jeda.Babak kedua, Napoli langsung bikin gol keempatnya semenit setelah laga dimulai. Diawali bola sepakannya yang ditepis Alisson, Zielinski dengan cepat merebut bola rebound dan mencungkil melewati hadangan kiper asal Brasil itu. Skor menjadi 4-0.Dipermalukan, Luis Diaz akhirnya berhasil memangkas skor menjadi 4-1 pada menit 47, setelah Alex Meret gagal menghalau tembakan melengkung pemain Kolombia tersebut.Diaz hampir bikin gol lagi pada menit ke-54 andai tembakannya tidak menyamping di sisi kiri gawang Meret. Hingga peluit panjang tidak ada tambahan gol tercipta.