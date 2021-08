Jadwal Siaran Langsung & Link Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Sampdoria vs AC Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Para pencinta sepak bola kembali disuguhkan sejumlah pertandingan seru di Liga Top Eropa pada Selasa 24 Agustus dini hari WIB. Setidaknya ada tiga kompetisi top di Benua Biru yang akan menggelar pertandingan nanti.Salah satunya duel antara Sampdoria kontra AC Milan di laga perdana Liga Serie-A Italia 2021--2022 pada Selasa 24 Agustus dini hari WIB. Milan wajib menang pada laga ini. Mengingat, rival-rival mereka berhasil meraih kemenangan di laga perdana seperti Inter Milan, Lazio, AS Roma, Napoli, dan Atalanta.Hanya Juventus satu-satunya tim unggulan yang gagal meraih kemenangan di laga perdana. Mereka harus puas ditahan imbang Udinese dengan skor 1-1 pada Senin 23 Agustus dini hari tadi.Namun, bukan tugas mudah buat Milan untuk meraih kemenangan. Sebab, Sampdoria merupakan lawan yang cukup merepotkan bagi I Rossoneri dalam beberapa musim terakhir.Tengok saja catatan lima pertemuan terakhir mereka. Dari total pertemuan tersebut, Milan hanya meraih dua kemenangan, imbang di dua kesempatan, dan menelan satu kekalahan.Teranyar, Milan harus puas ditahan imbang Sampdoria di kandang pada musim lalu. Namun, mereka berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sampdoria dengan skor 2-1 pada periode yang sama.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan sepak bola di liga top Eropa pada Selasa 24 Agustus dini hari WIB:02:00: West Ham United vs Leicester City ( link live streaming 23:30: Cagliari vs Spezia ( link live streaming 01:45: Sampdoria vs AC Milan ( link live streaming 01:00: Getafe vs Sevilla ( link live streaming 03:00: Osasuna vs Celta Vigo ( link live streaming (ASM)