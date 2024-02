Jadwal Piala Asia Hari Ini, Selasa 30 Januari 2024

Advertisement

(RIZ)

Perhelatan Piala Asia 2023 hari ini, Selasa 30 Januari 2024, akan memainkan dua laga. pada babak 16 besar.Laga pertama pukul 18.30 akan bertanding Uzbekistan sebagai runner up Grup B berhadapan dengan Thailand sebagai runner up Grup F.Pertandingan berikutnya, pada pukul 23.00 WIB, akan tersaji antara runner up Grup D Korea Selatan melawan juara Grup F Arab Saudi.Laga antara Korsel vs Arab Saudi adalah laga antara tim yang pernah juara di Piala Asia. Korsel pernah dua kali juara pada 1956 dan 1960. Sementara Arab Saudi pernah tiga kali juara pada 1984, 1988, dan 1996.Berikut jadwal lengkap Piala Asia 2023 hari ini.Pertandingan 1Tim: Uzbekistan vs ThailandLokasi: Al Janoub StadiumPukul: 18.30 WIBPertandingan 2Tim: Arab Saudi vs Korea SelatanLokasi: Education City StadiumPukul: 23.00 WIB