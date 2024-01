Piala Asia 2023 Kick Off Hari Ini, Berikut Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Fase Grup

Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023



Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia Piala Asia 2023

Jakarta: Ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar akan mulai bergulir hari ini Jumat, 12 Januari 2024. Timnas Indonesia akan kembali tampil di Piala Asia setelah terakhir kali 15 tahun lalu, yuk simak jadwal skuad Garuda.Piala Asia 2023 akan berlangsung mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Turnamen sepak bola tertinggi di benua Asia ini akan dimainkan di 9 stadion, 7 diantaranya pernah dipakai untuk Piala Dunia 2022. Kesembilan stadion tersebut tersebar di 5 kota di Qatar yaitu Al Khor, Lusail, Al Rayyan, Doha dan Al Wakrah.Pertandingan pembuka akan mempertemukan tuan rumah Qatar melawan Lebanon. Matchday pertama Grup A Piala Asia 2023 ini berlangsung di Stadion Lusail, Qatar pukul 23.00 WIB. Timnas Indonesia yang tergabung dalam Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda akan melakoni pertandingan perdana pada 15 Januari 2024 melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali pukul 21.30 WIB.Selanjutnya, Indonesia akan berjumpa dengan musuh bebuyutan di Asia Tenggara, Vietnam selang enam hari. Pada laga terakhir, skuad Garuda bakal menghadapi Jepang.Indonesia vs IrakJadwal: Senin, 15 Januari 2023Pukul: 21.30 WIBLokasi: Ahmad bin Ali StadiumVietnam vs IndonesiaJadwal: Jumat, 19 Januari 2023Pukul: 21.30 WIBLokasi: Abdullah bin Khalifa StadiumJepang vs IndonesiaJadwal: Rabu, 24 Januari 2023Pukul: 18.30 WIBLokasi: Al Thumama StadiumKiper:1. Syahrul Trisna - Persikabo2. Muhamad Riyandi - Persis Solo3. Ernando Ari - Persebaya SurabayaBelakang:4. Justin Hubner - Wolverhampton5. M. Edo Febriansah - Persib Bandung6. Wahyu Prasetyo - PSIS Semarang7. Rizky Ridho - Persija Jakarta8. Jordi Amat - Johor Darul Tazim FC9. Elkan Baggott - Ipswich Town10. Sandy Walsh - KV Mechelen11. Shayne Pattynama - Viking FK12. Asnawi Mangkualam - Jeonnam Dragons13. Pratama Arhan - Tokyo VerdyTengah:14. Adam Alis - Borneo FC15. Marc Klok - Persib Bandung16. Ricky Kambuaya - Dewa United17. Witan Sulaeman - Persija Jakarta18. Egy Maulana - Dewa United19. Yakob Sayuri - PSM Makassar20. Marselino Ferdinan - KMSK Deinze21. Ivar Jenner - Jong UtrechtDepan:22. Hokky Caraka - PSS Sleman23. Ramadhan Sananta - Persis Solo24. Dendy Sulistyawan - Bhayangkara Presisi FC25. Dimas Drajad - Persikabo26. Rafael Struick - ADO Den Haag