Jadwal Laga Pemanasan Euro 2020 Nanti Malam: Belgia Jajal Kroasia

Sejumlah laga tim negara-negara Eropa akan kembali bertanding pada malam hingga dini hari nanti (6-7 Juni). Tujuannya guna menguji coba kekuatan mereka sebelum mengarungi Piala Eropa (Euro) 2020 pada pekan depan.Salah satu pertandinganya yang menyorot perhatian adalah Belgia kontra Kroasia. Sebab, kedua tim sama-sama diperkuat pemain yang tampil di liga top Benua Biru.Belgia misalnya, mereka diperkuat Romelu Lukaku yang ikut membantu Inter Milan menjuarai Serie A Italia musim ini. Kemudian, ada Michy Batshuayi yang dipinjamkan Chelsea kepada Crystal Palace di sepanjang musim 2020--2021.Pemain dari kubu Kroasia juga tidak kalah mentereng. Beberapa di antaranya Luka Modric yang merupakan gelandang Real Madrid dan Ivan Perisic yang membela Inter Milan.Menariknya, baik Kroasia dan Belgia sama-sama meraih hasil imbang pada laga uji coba sebelumnya. Kroasia ditahan imbang Armenia 1-1, begitu juga dengan Belgia yang menjajal Yunani.Selain Belgia dan Kroasia, masih banyak negara-negara Eropa lainnya yang laga uji coba terakhir sebelum Euro 2020, termasuk Inggris, Belanda dan Norwegia. Berikut jadwal lengkapnya:22.30 WIB: Austria vs Slovakia23.00 WIB: Inggris vs Romania23.00 WIB: Denmark vs Bosnia-Herzegovina23.00 WIB: Belanda vs Georgia23.00 WIB: Luksemburg vs Skotlandia00.00 WIB: Norwegia vs Yunani01.45 WIB: Belgia vs Kroasia(KAH)