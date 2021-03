Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Liverpool vs Chelsea

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Para pencinta sepak bola masih disuguhkan sejumlah pertandingan menarik pada Jumat 5 Maret dini hari WIB. Laga antara Liverpool kontra Chelsea tentu akan menjadi sajian paling menarik pada dini hari nanti.Kedua tim akan bertarung dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Laga tersebut akan digelar di markas Liverpool, Stadion Anfield dan dimulai pada pukul 03.15 WIB.Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit. Sebab, kedua tim sama-sama bersaing untuk meraih kemenangan guna memperebutkan posisi lima besar.Chelsea saat ini berada di atas Liverpool. The Blues menempati posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 44 poin dan unggul satu poin dari Liverpool.Selain itu, dua tim unggulan Liga Inggris lainnya juga dijadwalkan bertanding, yakni Everton dan Tottenham Hotspur. Everton dijadwalkan akan bertandang ke markas West Bromwich Albion, sedangkan Tottenham bertamu ke markas Fulham.Laga tak kalah menarik juga akan digelar di Liga Serie-A Italia . Kompetisi tersebut akan menggelar pertandingan antara Parma vs Inter Milan pada pukul 02.45 WIB.Berikut jadwal dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Jumat 5 Februari dini hari WIB:01:00: West Bromwich Albion vs Everton ( link live streaming 01:00: Fulham vs Tottenham Hotspur ( link live streaming 03:15: Liverpool vs Chelsea ( link live streaming 02:45: Parma vs Inter Milan ( link live streaming 03:00: Levante vs Athletic Bilbao(ASM)