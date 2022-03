Jadwal Liga Europa Malam Ini: Barcelona Tantang Galatasaray

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Leg pertama babak 16 besar Liga Europa akan menghiasi layar kaca penikmat sepak bola Tanah Air pada Jumat, 11 Maret, dini hari nanti. Sejumlah laga menarik bisa disaksikan para pecinta sepak bola Indonesia.Laga pertama akan mempertemukan raksasa Spanyol, Sevilla, dengan West Ham. Kemudian Barcelona akan menjamu Galatasaray.Barca yang terlempar dari Liga Champions diprediksi bisa melaju hingga partai pamungkas di Liga Europa. Apalagi sang lawan, Galatasaray, sedang terseok-seok di Turki dan menempati posisi 12 klasemen sementara Liga Super Turki.Selain itu, ada laga menarik yang mempertemukan dua tim kuda hitam, Atalanta dan Bayer Leverkusen. La Dea dan Die Werkself adalah dua tim dengan gaya menyerang yang sangat menghibur.Selain itu, ada juga pertandingan antara Braga melawan AS Monaco serta Glasgow Rangers yang bertemu dengan Red Star Belgrade. Sementara RB Leipzig langsung melenggang ke perempat final setelah Spartak Moskow didiskualifikasi akibat invasi Rusia ke Ukraina.Jadwal Liga Europa malam ini:00.45 WIB Sevilla vs West Ham03.00 WIB Barcelona vs Galatasaray03.00 WIB Atalanta vs Leverkusen03.00 WIB Braga vs Monaco03.00 WIB Rangers vs Red Star