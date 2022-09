Deretan Bintang yang Bakal Bentrok di Fase Grup Piala Dunia 2022 (Bagian - 1)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

GRUP A: Sadio Mane vs Virgil van Dijk

GRUP B: Christian Pulisic vs Harry Kane

GRUP C: Lionel Messi vs Robert Lewandowski

GRUP D: Christian Eriksen vs Kylian Mbappe

(ASM)

: Piala Dunia merupakan turnamen sepak bola paling prestisius di muka bumi. Negara-negara yang jadi kontestan di kompetisi ini adalah yang terbaik dan tentunya dihuni oleh pemain-pemain berlabel bintang.Pada Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar mulai 20 November nanti, kita juga akan menyaksikan sejumlah atraksi atau duel dari para pesepak bola terbaik di muka bumi. Tak perlu menunggu hingga babak tertentu, bentrok antara pemain berlabel bintang sudah akan kita saksikan sejak babak penyisihan grup.Dan dengan sudah dilakukannya pengundian atau drawing pembagian grup oleh FIFA beberapa waktu lalu, kita juga sudah bisa melihat pemain bintang mana sajakah yang bakal langsung bentrok di fase grup.Pada artikel bagian 1 ini, kita akan membahas pemain bintang yang akan saling berhadapan di fase grup Piala Dunia 2022 Qatar dari Grup A hingga Grup D:Sadio Mane dan Virgil van Dijk kita tahu sempat menjadi rekan satu tim di Liverpool sejak 2018, sebelum pada musim panas ini Mane memutuskan hengkang ke Bayern Munich. Selama bermain dalam satu tim, Mane dan Van Dijk sukses menghadirkan banyak sukses buat Liverpool. Mulai dari trofi Liga Primer Inggris, hingga Liga Champions Eropa.Namun, pada Piala Dunia 2022 nanti, baik Mane dan juga Van Dijk harus menyampingkan sejenak hubungan pertemanan mereka. Keduanya akan kembali bereuni, namun sebagai lawan.Mane adalah penyerang andalan Senegal, sedangkan Van Dijk adalah tembok pertahanan andalan Belanda pada Piala Dunia 2022 ini. Bentrokan antara Mane dan Van Dijk akan kita lihat pada 21 November 2022 saat Senegal dan Belanda memainkan laga pertamanya di Grup A. Selain Senegal dan Belanda, dua tim lain di grup ini adalah Ekuador dan tuan rumah Qatar. Inggris dan Amerika Serikat digadang-gadang jadi unggulan di Grup B. Kedua negara itu disinyalir punya peluang lebih besar untuk lolos ketimbang dua tim lainnya, yakni Wales dan Iran. Lalu, tim manakah yang lebih baik, Inggris atau Amerika Serikat?Untuk mengetahui siapa yang lebih, kita harus menunggu hingga 26 November di mana kedua tim akan berhadapan. Akan tetapi, yang hampir bisa dipastikan adalah, kita akan melihat dua bintang dari klub Liga Primer Inggris akan saling berhadapan, yakni Christian Pulisic dan Harry Kane.Kane kita semua tahu adalah penyerang andalan Tottenham Hotspur dan juga kapten timnas Inggris. Sedangkan Pulisic, meski tengah kesulitan mendapatkan menit bermain konsisten di Chelsea, namun, penyerang 24 tahun itu adalah andalan buat Timnas AS.Kedua pemain ini sebelumnya telah bersinar di turnamen FIFA. Pulisic membantu Chelsea mengangkat trofi Piala Dunia Antarklub (2021). Sementara itu, Kane memainkan peran utama dalam perjalanan Inggris ke semifinal di Piala Dunia 2018 di Rusia.Setiap kiper yang negaranya tergabung di Grup C pada Piala Dunia 2022 ini pastinya harus mengeluarkan penampilan terbaiknya. Sebab, di grup ini terdapat dua pencetak gol paling mematikan di dunia, yaitu Lionel Messi dan Robert Lewandowski.Grup C dihuni oleh Argentina , Polandia, Meksiko dan Arab Saudi. Dari komposisi ini, yang tentunya akan jadi sorotan adalah duel Messi vs Lewandowski saat Argentina berhadapan dengan Polandia pada 30 November 2022.Duel dua penyerang terbaik di dunia saat ini tersebut dipastikan bakal sangat sengit lantaran bentrokan antara Messi dan Lewandowski akan tersaji di partai pamungkas Grup C. Ini berarti, kedua pemain hampir bisa dipastikan bakal mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi membawa timnya lolos ke babak berikutnya.Yang membuat pertarungan kedua pemain ini semakin menarik adalah status pemain terbaik yang diraih kedua pemain pada tahun 2021. Messi kita tahu dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d’Or sedangkan Lewandoswsi memenangi gelar pemain terbaik UEFA. So, duel Messi vs Lewandowski di Qatar nanti bisa jadi penegasan siapa yang lebih pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik diantara mereka.Potensi kembali beraksinya Christian Eriksen di pentas Piala Dunia akan menjadi salah satu cerita terbesar di Qatar 2022. Eriksen diketahui harus mengakhiri perjuangannya di Euro 2020 lalu karena mengalami serangan jantung di lapangan.Saat ini, Eriksen dinyatakan sudah pulih, bahkan ia jadi salah satu andalan Manchester United di lini tengah. Peluang Eriksen kembali ke timnas Denmark di Piala Dunia 2022 pun terbuka lebar. Jika ia masuk skuat, maka, ia harus berhadapan dengan salah satu pemain yang digadang-gadang bakal jadi pemain terbaik di Piala Dunia 2022, yakni Kylian Mbappe dari Prancis.Prancis dan Denmark tergabung di Grup D bersama dengan Australia dan Tunisia. Dan kemungkinannya, Eriksen dan Mbappe akan memegang peranan penting di balik kesuksesan timnya di Piala Dunia 2022 ini, setidaknya untuk maju ke fase knock out.