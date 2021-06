Jadi Man of the Match Timnas Indonesia Lawan Thailand, Begini Kata Evan Dimas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Evan Dimas Darmono menjadi Man of the Match saat Timnas Indonesia melawan Thailand, Kamis 3 Juni 2021. Penampilan apiknya menyelamatkan Indonesia dari kekahalan usai bermain imbang 2-2 di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab.Evan Dimas mencetak satu gol di menit ke-60 pada laga lanjutan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia . Gol yang membuat Indonesia akhirnya meraih poin perdana di Grup G, usai lima laga awal berakhir dengan kekalahan.Pemain Bhayangkara FC itu pun terpilih menjadi Man of the Match pada laga tersebut. Namun, Evan Dimas enggan jemawa usai menyandang pemain terbaik di laga melawan Thailand."Saya mungkin tak akan bisa jadi Man of the Match jika tak ada bantuan dari coach Shin Tae-yong ataupun teman-teman yang lain. Akan tetapi, kita tak boleh terlalu berpuas diri, karena masih ada dua laga lagi, kita harus fokus menatap ke depan," kata Evan Dimas usai pertandingan."Memang pertandingan tadi tidak mudah, tetapi saya sangat berterima kasih juga kepada masyarakat Indonesia yang selalu mendoakan, semoga pertandingan selanjutnya kita semakin baik dan bisa memberikan hasil yang maksimal," lanjutnya.Timnas Indonesia memang masih menyisakan dua laga di Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Skuat Garuda akan menantang Vietnam, Senin 7 Juni 2021, serta melawan Uni Emirat Arab di laga terakhir, Jumat 11 Juni 2021.(ACF)