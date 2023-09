Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Italia vs Ukraina

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para penikmat sepak bola kembali disuguhkan sejumlah pertandingan seru di ajang internasional pada Rabu, 13 September 2023, dini hari WIB. Salah satunya, pertandingan di ajang Kualifikasi Piala Eropa 2024 Setidaknya ada tiga pertandingan yang pantang dilewati di ajang tersebut. Sebab, ketiga pertandingan tersebut melibatkan tim-tim unggulan seperti Spanyol , Italia, dan Belgia.Spanyol dijadwalkan akan menghadapi Siprus dalam lanjutan Grup A mulai pukul 01.45 WIB. La Furia Roja wajib meraih tiga angka guna menjaga peluang lolos ke Piala Eropa 2024. Mengingat, mereka baru mengoleksi enam poin di posisi kedua dan hanya berselisih dua poin dari Norwegia di posisi ketiga.Misi tak kalah penting juga dilakoni Italia ketika menghadapi Ukraina pada laga keenam Grup C nanti. Gli Azzurri juga harus memenangkan laga andai ingin peluang lolos ke Piala Eropa tahun depan tetap terjaga.Saat ini, Italia baru menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi empat poin. Mereka tertinggal tiga poin dari Ukraina di posisi kedua dan sembilan poin dari Inggris yang berada di puncak klasemen.Laga seru juga akan tersaji di Grup F ketika Belgia menjamu Estonia di Stadion Roi Baudouin. Tim besutan Domenco Tedesco juga wajib meraih kemenangan guna mempertahankan posisi di puncak klasemen.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola pada Rabu, 13 September 2023 dini hari hingga pagi hari nanti:01:45: Norwegia vs Georgia01:45: Spanyol vs Siprus01:45: Italia vs Ukraina (live RCTI)01:45: Malta vs Makedonia Utara01:45: Belgia vs Estonia01:45: Swedia vs Austria01:45: Swiss vs Andorra01:45: Israel vs Belarusia01:45: Rumania vs Kosovo03:00: Bolivia vs Argentina04:00: Ekuador vs Uruguay01:45: Skotlandia vs Inggris02:00: Jerman vs Prancis