Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Leicester vs Man Utd dan Lazio vs Inter

Laga lanjutan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (16-17 Oktober WIB). Perhelatannya diyakini makin menarik karena dilakukan setelah jeda internasional belakangan ini.Watford vs Liverpool bakal tampil lebih dulu dari lanjutan Liga Primer Inggris nanti malam. Tapi yang paling menyorot perhatian adalah pertemuan Leicester City vs Manchester United (MU) di Stadion King Power.Leicester sebagai tuan rumah sedang mengalami penurunan performa hingga akhirnya terperosok di urutan 13 klasemen sementara. Mereka baru memiliki 9 poin dan gagal menang dalam empat laga terakhirnya (2 seri dan 2 kalah).Di sisi lain, MU masih bertengger di urutan empat besar dengan koleksi 14 poin atau hanya berjarak dua angka saja dengan Chelsea yang berada di puncak. Jadi, baik Leicester maupun MU diyakini bakal berjuang kuat untuk mendapat tiga poin.Dari Seri A Italia, terdapat laga akbar antara Lazio kontra juara bertahan Inter Milan. Keduanya sedang bertengger di jajaran papan atas klasemen sementara, tapi Inter tampak lebih diunggulkan karena belum pernah kalah di liga domestik musim ini.Lazio punya hasil variatif dari tujuh laga Serie A yang telah dilakoni, yakni 3 menang, 2 seri, dan 2 kalah. Tapi, Aquilotti--julukan Lazio malah dibantai Bologna dengan skor 0-3 pada laga terakhirnya. Semangat untuk bangkit pasti mengiringi permainan Lazio saat menjamu Inter.Masih banyak pertandingan seru liga top Eropa lainnya yang bakal tersaji di sepanjang malam nanti (16-17 Oktober WIB), termasuk pertemua tim papan atas Ligue 1 Olympique Lyonnais dengan AS Monaco. Berikut jadwal lengkapnya:18.30 WIB: Watford vs Liverpool21.00 WIB: Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers21.00 WIB: Leicester City vs Manchester United21.00 WIB: Manchester City vs Burnley21.00 WIB: Norwich City vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Southampton vs Leeds United23.30 WIB: Brentford vs Chelsea20.00 WIB: Spezia vs Salernitana23.00 WIB: Lazio vs Inter Milan01.45 WIB: AC Milan vs Hellas Verona20.30 WIB: Borussia Dortmund vs Mainz20.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Hertha BSC20.30 WIB: Union Berlin vs Wolfsburg20.30 WIB: Freiburg vs RB Leipzig20.30 WIB: Greuther Fuerth vs Bochum23.30 WIB: Borussia M'gladbach vs Stuttgart22.00 WIB: Clermont Foot vs Lille OSC02.00 WIB: Olympique Lyonnais vs AS Monaco FC23.30 WIB: Levante vs Getafe02.00 WIB: Real Sociedad vs Mallorca