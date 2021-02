Link Live Streaming Bola Malam Ini: Chelsea vs Newcastle

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kompetisi sepak bola di Benua Eropa kembali menggelar sejumlah pertandingan pada Selasa 16 Februari dini hari WIB. Setidaknya ada dua tim besar yang akan bertanding pada dini hari nanti.Chelsea menjadi salah satu tim besar yang akan bertanding. Mereka dijadwalkan menghadapi Newcastle United di kandang, Stamford Bridge pada matchday ke-24 Liga Primer Inggris 2020--2021 pukul 03.00 WIB.Laga ini menjadi momentum Chelsea untuk menembus posisi empat besar. Mengingat, The Blues hanya terpaut satu poin dari Liverpool yang berada di posisi keempat.Kans Chelsea meraih kemenangan terbuka lantaran akan tampil di kandang. Sejauh ini, Chelsea belum pernah terkalahkan saat berjumpa dengan Newcastle di delapan pertandingan terakhir di Stamford Bridge.Sementara itu, tim besar lainnya yang akan bertanding adalah Bayern Muenchen. Die Roten dijadwalkan menjamu Arminia Bielefeld pada lanjutan Bundesliga 1 Jerman.Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Selasa 16 Februari dini hari WIB:01:00: West Ham United vs Sheffield United ( link live streaming 03:00: Chelsea vs Newcastle United ( link live streaming 02:45: Hellas Verona vs Parma ( link live streaming 02:30: Bayern Muenchen vs Arminia Bielefeld ( link live streaming 03:00: Cadiz vs Athletic Bilbao ( link live streaming (KAH)