Jadwal Timnas Indonesia U-20 Hari Ini di Mini Turnamen, Lawan Fiji Kick Off Pukul 19.30

Jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Fiji





Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-20 di Mini Turnamen

Jakarta: Timnas Indonesia U-20 akan melakoni laga perdana dalam Mini Turnamen Internasional malam ini, Jumat, 17 Februari 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong (STY) akan melawan timnas Fiji U-20 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).Mini turnamen ini digelar sebagai ajang pemanasan Timas U-20 menjelang Piala AFC U-20 dan Piala Dunia U-20. Terdapat tiga negara yang mengikuti turnamen ini, yakni Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Sebelumnya STY sudah menggelar pemusatan latihan (TC) untuk menyambut Piala AFC dan Piala Dunia sejak 1 Februari lalu. STY memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC.Dilansir dari laman resmi PSSI, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni pertandingan pertama melawan Fiji. Laga melawan salah satu negara yang lolos Piala Dunia U-20 Indonesia ini akan berlangsung di GBK, Jumat, 17 Februari 2023 pukul 19.30 WIB."Alhamdulillah persiapan untuk menggelar internasional friendly match U-20 ini berjalan lancar. Kami sudah mendapatkan izin bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),’’ ujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi dikutip dari situs resmi PSSI.Laga Timnas Indonesia U-20 vs Fiji U-20 ini dapat disaksikan secara live streaming di Vidio mulai pukul 19.30 WIB.Laga persahabatan internasional yang bakal diarungi timnas U-20 nanti menggunakan format setengah kompetisi. Artinya, seluruh tim peserta akan saling bertemu sebanyak sekali dan juaranya merupakan tim yang berada di posisi teratas klasemen akhir.Berikut jadwal lengkap timnas U-20 dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di SUGBK pada 17-21 Februari mendatang:17 Februari16.30 WIB: Selandia Baru vs Guatemala:19.30 WIB: Indonesia vs Fiji:19 Februari16.30 WIB: Fiji vs Guatemala19.30 WIB: Indonesia vs Selandia Baru21 Februari16.30 WIB: Fiji vs Selandia Baru19.30 WIB: Indonesia vs Guatemala