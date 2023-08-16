Neymar dan Daftar Pesepak Bola Termahal yang Merapat ke Arab Saudi

Sejumlah nama seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, dan N'Golo Kante merapat ke Arab Saudi secara gratis setelah kontrak mereka di klub sebelumnya habis.
Tapi, ada juga sejumlah nama besar yang hengkang dengan banderol besar. Salah satu yang tebesar adalah Neymar yang meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Al Hilal.
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Dengan bursa transfer Liga Super Arab Saudi yang masih terbuka hingga 20 September nanti, bukan tak mungkin ada nama besar lain yang merapat dengan harga tinggi. Karena itu, Medcom.id merangkum sejumlah pemain dengan harga besar yang pergi ke Arab Saudi sejauh ini.
1. Neymar (PSG ke Al Hilal Rp 1,5 triliun)
2. Malcom (Zenit Saint-Petersburg ke Al Hilal Rp 1 triliun)
3. Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers ke Al Hilal Rp 955,9 miliar)
4. Fabinho (Liverpool ke Al Ittihad Rp 811,7 miliar)
5. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio ke Al Hilal Rp 695,2 miliar)
6. Riyad Mahrez (Manchester City ke Al Ahli Rp 608,3 miliar)
7. Roger Ibanez (AS Roma ke Al Ahli Rp 512,4 miliar)
8. Sadio Mane (Bayern Muenchen ke Al Nassr Rp 512,4 miliar)
9. Jota (Glasgow Celtic ke Al Ittihad Rp 505,8 miliar)
10. Allan Saint-Maximin (Newcastle United ke Al Ahli Rp 472,7 miliar)
11. Seko Fofana (Lens ke Al Nassr Rp 434,5 miliar)
12. Kalidou Koulibaly (Chelsea ke Al Hilal Rp 399,7 miliar)
13. Edouard Mendy (Chelsea ke Al Ahli Rp 321,5 miliar)
14. Marcelo Brozovic (Inter Milan ke Al Nassr Rp 312,8 miliar)
15. Habib Diallo (Strasbourg ke Al Shabab Rp 312,8 miliar)
16. Jordan Henderson (Liverpool ke Al Ettifaq Rp 243,3 miliar)
17. Franck Kessie (Barcelona ke Al Ahli Rp 217,2 miliar)
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