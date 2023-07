Duel Lawan Juventus Batal, Ini Jadwal Tur Pramusim Barcelona di Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut Jadwal Pramusim Barcelona di AS

(RUL)

Jakarta: Pertandingan persahabatan Barcelona dengan Juventus batal digelar. Musababnya, sejumlah pemain Barca terserang gastroenteritis. Barcelona vs Juventus ini sejatinya digelar pada Minggu, 23 Juli 2023 dini hari WIB di Stadion Levi’s, California. Laga ini merupakan bagian dari tur pramusim Barcelona yang mengikut turnamen Soccer Champions Tour yang digelar di Amerika Serikat.“FC Barcelona menginformasikan bahwa pertandingan melawan Juventus FC, yang dijadwalkan pada hari ini, 22 Juli pukul 19:30 waktu setempat di Stadion Levi’s, sebagai bagian dari Tur Soccer Champions, telah dibatalkan,” tulis pengumuman resmi Barcelona dikutip dari laman resmi, Minggu, 23 Juli 2023.Dilansir dari The Athletic, lebih dari sepuluh orang terserang gastroenteritis. Termasuk pemain dan staf.“Sebagian besar skuad Blaugrana mengalami gastroenteritis,” sambung pengumuman tersebut.Meski begitu, laga melawan Arsenal akan tetap digelar sesuai jadwal. Pertandingan Barcelona vs Arsenal ini akan dimainkan pada 26 Juli 2023 di Stadion SoFi, Los Angeles.Arsenal vs BarcelonaJadwal: Rabu, 26 Juli 2023Pukul: Menunggu konfirmasiLokasi: SoFi Stadium, Inglewood, California, Amerika Serikat.Real Madrid vs BarcelonaJadwal: Sabtu, 29 Juli 2023Pukul: Menunggu konfirmasiLokasi: AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat.AC Milan vs BarcelonaJadwal: Selasa, 1 Agustus 2023Pukul: Menunggu konfirmasiLokasi: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.